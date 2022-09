Epson: a IFA 2022 svelato il proiettore laser a tiro ultracorto 4K

Ascolta questo articolo

Da qualche settimana, Epson è nell’occhio del ciclone per una polemica sollevata da un docente universitario americano, in ragione del fatto che la stampante che usava in casa assieme alla moglie ha confermato la pratica dell’obsolescenza programmata del marchio giapponese, che è solito disattivare i suoi prodotti quando non possono più garantire un’adeguata qualità di funzionamento, anche per tutelare chi li adopera. A IFA 2022, il brand di Suwa ha invece attirato in positivo le attenzioni su di sé, grazie a un nuovo proiettore hi-tech.

EH-LS800B, questo il nome del proiettore a tiro ultracorto degno rivale di un analogo prodotto appena annunciato a Berlino da Leica, è in grado di ottenere immagini massime da 150 pollici, con i pur ragguardevoli 80” ottenibili ad appena 2.3 cm di distanza dalla superficie di proiezione: di base, impiega una tecnologia di proiezione laser e, mediante una tecnologia di upscaling tesa a spostare in diagonale ogni pixel, è in grado di raddoppiare la risoluzione FullHD, ottenendo immagini in pratica risolute in 4K.

La luminosità delle immagini del proiettore è di 4.000 lumen ma, grazie alla tecnologia proprietaria 3LCD, che riduce i costi energetici del 25% (oltre ad assicurare un funzionamento silenzioso e a promettere un “facile livello di manutenzione“), è possibile ottenere immagini che risultino di tre volte più luminose di quelle sfornate da un prodotto rivale che dichiara lo stesso valore di luminosità.

Sul piano audio, il proiettore EH-LS800B è fornito di due speaker da 20 watt calibrati dalla connazionale Yamaha: il retro propone tre porte HDMI, una delle quali con eARC: non manca, sempre tra le tre porte in questione, una modalità gaming che durante i giochi abbassa la latenza a 20 ms. Lato software, è in esecuzione, con tutti i benefici del caso, Android TV e, in più, via companion app iProjection, scattando col telefono una foto alle immagini proiettate durante la configurazione, si aiuta l’utente a correggere l’allineamento del proiettore per ottenere immagini sempre bene allineate sullo schermo di proiezione.

Attualmente, è già possibile comprare il proiettore EH-LS800B sul sito britannico di Epson, ove viene listato, nelle finiture bianco o nero, al prezzo di 3.699 sterline, pari pressappoco a 4.275 euro cambio alla mano.