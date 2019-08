Enco Q1: in arrivo la prima neckband Oppo con cancellazione attiva del rumore

Oppo, brand della galassia cinese BBK Electronics, assieme a Realme (suo sotto-brand), OnePlus, Vivo, IQOO, ed Imoo, si appresta a concludere il suo 2019 cimentandosi in sempre nuovi settori: in attesa di poter sfoggiare il suo primo smartwatch, calendarizzato proprio per fine anno, è tempo d’esordio per la prima neckband del brand, con il teaser di presentazione offerto in favore di Oppo Enco Q1.

L’inedita gamma Enco inizia a popolarsi di hardware con l’imminente arrivo, tra qualche ora (con annessi dettagli relativi a prezzi e distribuzione), di Oppo Enco Q1, una stilosa neckband con un archetto 3D che prosegue, senza soluzione di continuità, del tutto privo di interruzioni, da parte a parte, in modo da essere decisamente comodo quando posto a ridosso del collo, anche per prolungati utilizzi.

Ai lati pendono, da piccoli cavi di collegamento, le unità auricolari che, terminando con dei cuscinetti in gomma di varie misure, aderiscono bene alla cavità dell’orecchio, principiando una prima forma di isolamento dal rumore che, in alcuni ambienti, potrebbe circondare l’appassionato musicofilo, magari nel mentre si allena tra il traffico cittadino.

Per una totale immersività musicale, però, le Enco Q1 di Oppo mettono in campo un sistema di cancellazione attiva dei disturbi ambientali, basata su 4 microfoni, due per lato, gestiti in doppia modalità, ovvero sia con procedura feedback che feedforward: in quest’ultimo caso, i microfoni più esterni agiscono in modo preventivo, carpendo il rumore prima che arrivi all’orecchio, onde analizzarlo, così che il processore interno possa elaborare una contro risposta frequenziale, uguale e contraria, che neutralizzi il fastidio.

Oltre che agli sportivi, ed agli amanti della musica, la neckband Oppo Enco Q1 risulta essere indicata anche per il pubblico giovanile, stando l’allestimento della stessa dichiarato in ben 3 vivaci colorazioni monotinta, tra le quali spiccano Black (nero), Gray (griglio), e Orange (arancione).