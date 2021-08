EliteMini HX90: da Minisforum il mini PC con processore AMD Ryzen 9 5900HX

Dopo Intel, anche la honkonghiana Minisforum, specialista del settore, ha presentato un nuovo miniPC, anche in forma di barebone (quindi senza RAM e storage preinstallati), l’EliteMini HX90, già in pre-ordine, con spedizioni calendarizzate per la metà di Settembre.

Il nuovo EliteMini HX90 ha un telaio (195 x 190 x 60 mm, per 1.220 grammi) con, all’esterno, la fibra di carbonio, ideale sia per conferire al prodotto un design premium, che per meglio ottemperare allo smaltimento del calore che, per altro, può contare su un sistema di dissipazione formato da una ventola (che non va oltre i 30 decibel anche a pieno carico) e dal ricorso al metallo liquido. Pur compatto (tanto da poter essere agganciato dietro uno schermo via attacco VESA), il terminale in questione non si fa mancare diverse porte.

Nel caso specifico, l’EliteMini HX90 annovera due HDMI e altrettante Display Port, per connettere sino a 4 display 4K@60fps. un tasto di reset per il CMOS (davanti), una USB Type-C, cinque USB 3.0 Type-A, una RJ45 per il Gigabit LAN (2.5G), due entrate da 3.5 mm, per cuffie e microfono.

Capace di gestire le connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax/6, il mini PC EliteMini HX90 è mosso dal processore octacore (da 3,3 a 4,6 GHz, con overclocking sbloccato) a 16 thread AMD Ryzen 9 5900HX, integrato con una GPU Vega 8: di base, la RAM (DDR4-3200 dual-channel) può arrivare a un massimo di 64 GB, mentre lo storage SSD (m.2 2280 NVME) tocca quota massima con 512 GB, sebbene ulteriore spazio per i dati sia acquisibile ricorrendo ai due slot liberi da 2.5 pollici per SSD da 7 mm di spessore (con interfaccia SATA 3.0 6Gb/s). Chiude il quadro tecnico del nuovo miniPC EliteMini HZ90 il connettore da 19V DC per l’alimentazione, via adattatore da muro da 119,7 W.

Secondo il listino comunicato dall’azienda, l’EliteMini HX90 è prezzato a 630 euro senza SSD e RAM, a 760 euro con 16 GB di RAM e 256 SSD di archiviazione SSD, a 785 euro sempre con 16 GB di RAM ma con 512 GB di SSD, ed a 850 euro con 32 GB di RAM e 512 GB di SSD.