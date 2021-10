EliteMini HM90: in pre-ordine il nuovo miniPC di Minisforum

A meno di un mese dal precedente modello, l’EliteMini TL50, il marchio cinese Minisforum torna a occuparsi di mini computer, ideali per risparmiare spazio sulle scrivanie, con l’interessante EliteMini HM90, del quale l’azienda ha appena incominciato a raccogliere i preordini.

Il nuovo Minisforum EliteMini HM90 ha dimensioni ovviamente compatte (149.6×149.6×55.5 mm, per 1.45 kg) con un sistema di dissipazione che trova fondamento sia sul design a “rete traspirante” (cioè con l’aria fatta entrare dal tettuccio ed espulsa dai lati) che con l’impiego del metallo liquido chiamato a migliorare lo smaltimento termico, anche se nel terminale risultano impiegati processori di livello notebook, a bassa potenza.

Nello specifico appunto del segmento elaborativo, Minisforum EliteMini HM90 parte con un allestimento barebone, cioè inclusivo solo di un processore AMD Ryzen 5 4600H, quindi senza RAM e storage e, ipso facto, senza sistema operativo: lo si può prenotare per 479 dollari (559 dopo la promo lancio) che, se portati invece a 499 dollari (629 dopo la promo lancio), permettono di avere una configurazione più prestante, cioè col processore Ryzen 9 4900H.

Per evitarsi l’incombenza (piccola in verità) di dover aggiungere da sé le memorie, non mancano le versioni già inclusive, oltre che del sistema operativo Windows 10 Pro, della RAM (DDR4, dual channel) da 8, 16, 32 o 64 GB, e dello storage SSD (PCIe 3.0 M.2 2280, Kingston) da 256/512 GB, espandibile grazie alla presenza di uno slot da 2.5 pollici sfruttabile per un HDD (SATA 3.0 6.0 Gb/s) da massimo 7 mm di spessore. Sfruttando invece lo slot M.2 2230, è possibile implementare le connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Le porte del Minisforum EliteMini HM90, inclusive di un jack da 3.5 mm, di due RJ45 (Gigabit e 2,5 Gbps), permettono di connettere 3 monitor 4K@60Hz in contemporanea, grazie alla presenza di una Display Port, di una HDMI 2.0, e di una Type-C 3.0 con uscita video (utile anche per l’alimentazione, qualora non si voglia optare per l’ingresso DC 19V/3.42A con annesso alimentatore): le restanti porte USB prevedono altre tre USB 3.0 Type-A, e due USB Type-A 3.1.