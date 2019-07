Eliminare il sale dall’acqua di mare usando la luce del Sole: è possibile!

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Non è il massimo avere 8 litri di acqua al giorno, tuttavia è un buon inizio. Avere la possibilità di sfruttare oceani e mari può attenuare notevolmente il problema della mancanza d’acqua di alcuni Paesi in particolare sottosviluppo. Non vedo l'ora che il dispositivo venga immesso sul mercato per i prossimi acquisti.