ElePods S: auricolari tws low cost con Bluetooth 5.0 e design originale

Dopo il trittico dello scorso Maggio, il brand cinese Elephone torna ad occuparsi di auricolari senza fili, questa volta con un design differente, grazie ai nuovi ElePods S, più economici rispetto agli iconici ElePods X, ma comunque avanzati tecnologicamente e con un’autonomia ragguardevole.

Realizzati con un telaio metallico che, grazie alla forma a fagiolo (o capsula), dispone di 3 punti di ancoraggio, decisamente leggeri (4.1 grammi ciascuno), gli auricolari ElePods S sono impermeabili IPX5 contro sudore e gocce di pioggia, potendo essere utilizzati all’aperto e mentre si fa sport, senza il pericolo di perderli, con la facoltà di controllare il volume, la riproduzione musicale, e le telefonate, grazie ai tocchi sulle superfici esterne.

Grazie al chip dual core AC6936 D4 ed all’assetto a doppio microfono, gli ElePods S assicurano una tecnologia di riduzione del rumore durante le chiamate, mentre nell’assicurare un apprezzabile output sonoro, di tipo HiFi, concorrono i driver capaci di riprodurre appieno (20 Hz – 20 kHz) lo spetro delle frequenze. Sempre al processore è dovuta l’implementazione del Bluetooth 5.0 (con profili HID/SPP/EDR/A2DP/HFP/AVCTP, e codec AAC/aptX), con connessione sino a 10 metri verso la sorgente audio, e una modalità da gaming a bassa latenza.

In virtù della loro memoria smart, ricordano perfettamente l’ultimo dispositivo col quale sono stati associati, dopo il pairing iniziale, risultando già pronti per l’uso una volta estratti dalla custodia: quest’ultima, compatta, comunque inclusiva di una batteria da 320 mAh (caricabile via Type-C), porta a 20 ore totali di funzionamento, laddove le microbatterie (50 mAh) delle unità d’emissione, una volta caricate (in 1.5 ore), assicurano 5 ore di musica o telefonate.

Disponibili nelle colorazioni nero, argento, o verde, gli auricolari tws ElePods S sono in pre-ordine, su Bangood, al 50% del prezzo finale, ovvero a 12.89 euro, con le spedizioni previste entro il 26 Novembre (e, quindi, l’arrivo in tempo per le festività natalizie).