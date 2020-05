Elephone mania: ufficiali tre paia di auricolari true wireless con BT 5.0

Elephone, brand cinese in notevole ascesa, dopo aver sfornato un top gamma telefonico a inizio anno, ha ampliato il proprio listino a suon di accessori, tramite il lancio di tre paia di auricolari true wireless, tra cui gli economici ElePods 1 ed ElePods 2, e gli “ispirati” ElePods X.

I primi auricolari true wireless del trio di earable Elephone, gli ElePods 1, beneficiano di una connessione istantanea, a 10 metri di distanza e con bassa latenza, grazie all’implementazione del Bluetooth 5.0: sul piccolo display LCD di cui sono provvisti in custodia permettono di seguire la carica residua di ognuna delle due unità che, in quanto dotata di microbatteria da 45 mAh, garantisce 3 ore di ascolto musicale, prima di far ricorso alla summenzionata custodia di ricarica (280 mAh).

Pur essendo particolarmente economici, in quanto prezzati a 9.99 dollari (su GearBest a 12 euro), assicurano un suono ottimizzato da un effetto surround 6D (virtuale) e mettono in campo una tecnologia di riduzione del rumore: dotati anche di superfici touch esterne, consentono il ricorso a Siri ed Assistant.

Gli ElePods2, listati invece a 39.99 dollari, sono sostanzialmente una variante migliorata dei primi, di cui condividono l’aspetto estetico. Sempre con Bluetooth 5.0, riduzione de rumore (via algoritmo) e mini-display LCD, ampliano la batteria della custodia a 300 mAh e quella delle due unità sonore a 50 mAh ciascuna: in più, supportano la ricarica rapida in una sola ora.

Posti nella fascia alta degli auricolari true wireless targati Elephone, come confermato dal prezzo più alto, pari a 49.99 dollari, gli ElePods X esibiscono un look sfrontatamente ispirato a quello, celeberrimo, degli Apple AirPods: sempre muniti di Bluetooth 5.0 (con supporto ai profili HFP/A2DP/HSP/AVRCP), il display LCD della custodia associata in questo caso mostra anche la temperatura dell’utente, che può essere presa tramite un sensore posto sul basso, accanto alla porticina di ricarica microUSB.