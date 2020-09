Elephone R8: in promo lancio il nuovo sportwatch low cost iper autonomo

Dopo aver portato all’esordio il nuovo aspirapolvere smart di Viomi, Gearbest ha concesso (con uno sconto del 47% sul prezzo abituale, quindi ridotto a 30.96 euro) il battesimo anche al nuovo ed elegante sportwatch cinese Elephone R8, adatto non solo all’utilizzo sportivo, ma anche all’impiego quotidiano, per diverse giorni, prima di ricorrere alla ricarica.

Elephone R8 ha un telaio circolare in metallo (47 x 12 mm, per 36 grammi), impermeabile (IP67), incollato al polso da un cinturino colorato (nero, blu, grigio) in silicone: la parte dorsale ospita un cardiofrequenzimetro con il nuovo sensore HRS3600, attrezzato per rilevare la frequenza cardiaca, la pressione, la quantità d’ossigeno nel sangue, oltre che per dare un contributo al monitoraggio del sonno. In ambito sportivo, confermando la scelta dal pulsante fisico, è possibile attivare la modalità sportiva che traccia diverse attività, tra cui corsa, camminata, alpinismo, yoga, ellittica, e ciclismo.

Sul display, un pannello LCD IPS a colori da 1.28 pollici, risoluto a 360 x 360 pixel, con un’ampia estensione (90% di screen-to-body) grazie alle cornici ridotte, è possibile variare i quadranti, e visualizzare informazioni come le previsioni meteo, le calorie bruciate, i passi fatti, il cronometro, e le distanze percorse.

Animato dal processore Realtek RTK8792ck, con 128 KB di RAM e 128 MB di storage, l’Elephone R8 beneficia del Bluetooth 5.0 che, in coppia con l’app FitCloudPro, permette di gestire la fotocamera e la musica dello smartphone, di ricevere (via vibrazioni) gli allarmi per i promemoria, e le notifiche per chiamate, mail, SMS, e da diverse app (es. Instagram, Snapchat), anche social (Twitter, Facebook, Linkedin) e di messaggistica (WhatsApp, Line, Messenger, KakaoTalk, Skype).

In tema di autonomia, stante la batteria da 280 mAh, ai polimeri di litio e con carica magnetica, lo smartwatch Elephone R8 garantisce 30 giorni di stand-by e, secondo l’uso, 7-10 giorni di operatività.