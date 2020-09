Xiaomi Viomi SE Pro e Rowenta Explorer Serie 60: nuovi aspirapolveri smart, per tutte le tasche

Non v’è dubbio che la robotica stia aiutando non poco gli utenti nelle loro mansioni quotidiane, e che ciò avvenga anche nel campo della pulizia domestica, con sempre più robot aspirapolveri incaricati di tener puliti i nostri pavimenti: Xiaomi, con una proposta accessbile, e Rowenta, con un modello hight, a tal proposito, hanno appena sfoggiato le ultime creazioni dei loro laboratori smart, rispettivamente sostanziati nel Viomi SE PRO e nel Rowenta Explorer Serie 60.

Realizzato dal partner Viomi, lo Xiaomi Viomi SE Pro ha la classica forma da robot dust cleaner, con un potenziato motore sotto il cofano: si parte da una potenza di 600 Pa, tenuta per non far troppo rumore, e si arriva quasi alle performance di un aspirapolvere tradizionale, con 2.200 Pa. In seguito, se lo si desidera, si può anche aggiungere la fase del lavaggio, stante la presenza di un apposito serbatoio, da 200 ml.

Grazie alla batteria da 3.200 mAh, Viomi SE Pro opera per 120 minuti o 200 mq, prima di tornare autonomamente alla basetta di ricarica: nell’operare, mette in campo i sensori del radar laser LIDAR, e un perfezionato (del 23%) algoritmo di mappatura domestica: volendo, è possibile gestirlo anche da remoto, via app Mi Home, tracciando, se del caso, dei muri virtuali, ben tenendo presente il fatto che l’automa abbia appositi sensori anti collisioni, e per scongiurare che cada dalle scale. Di default, Viomi SE Pro sarà prezzato a circa 395 euro, su Gearbest ma, in occasione del lancio, è possibile acquistarlo col 33% di sconto, a 266.60 euro.

Anche il più lussuoso, in ragione del prezzo di 499.99 euro sullo store ufficiale, Rowenta Explorer Serie 60 risulta un robot aspirapolvere silenzioso (65 decibel), in grado di lavare i pavimenti (0.36 litri di serbatoio), in contemporanea con la fase di aspirazione (Aqua Force, per risparmiare tempo), o dopo averli debitamente ripuliti tramite i 3 programmi presenti (quello che si focalizza su un punto, quello che segue i perimetri delle mura, quello che procede metodicamente in avanti e indietro).

Nell’eseguire le sue mansioni, il nuovo prodotto di Rowenta, capace di catturare i peli degli animali ma anche il 99% degli allergeni tramite il proprio panno multifunzione 2-in-1, sfoggia la combinazione della tecnologia Smart Exploration 4.0 con i sensori a infrarossi, il giroscopio, e la telecamera laterale per calcolare le distanze. Autonomo per 90 minuti, dopo la ricarica di 4/5ore, Explorer Serie 60 di Rowenta può esser gestito sia via app Rowenta Robots, che tramite i comandi vocali per l’assistente virtuale Alexa e la piattaforma Google Home.