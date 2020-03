Ecco le nuove smart TV di Vu Technologies, con display 4K e Android TV

Dopo i modelli di inizio Marzo, la californiana Vu Technologies, apprezzata per le sue smart TV sia negli USA che in India, ha annunciato un nuovo roster di Android TV destinate a esordire nel secondo mercato di riferimento, con diversi polliciaggi, ma sempre con un’alta qualità multimediale e tante feature smart.

I nuovi modelli propongono display da 43, 50 e 55 pollici risoluti in 4K, con retroilluminazione a LED, in grado di assicurare un’ottima visibilità, grazie all’illuminaione pari a 400 nits massimi, con supporto agli standard HDR 10 e Dolby Vision.

Esteticamente accomunate da un design minimalista, con cornici invisibili su 3 dei 4 lati, tranne il piccolo mento dal quale emergono i due piedini laterali di appoggio, le smart TV di Vu curano molto anche l’audio, essendo dotati di doppi altoparlanti, ottimizzati per la sonorità immersiva DTS Virtual: X e Dolby Audio, seppur con potenze d’emissione differenti. Il modello da 43 pollici scende in campo con una coppia di speaker da 12 W, per un totale di 24 W, laddove gli esemplari restanti, più grandi, possono permettersi speaker da 15 W cadauno, per totale di 30 W.

Il centro logico delle smart TV di Vu è costituito da un processore a 4 core di scuola MediaTek, supportato nel multi-tasking da 2 GB di RAM e, nell’archiviazione dei dati, da 16 GB di storage. Il controllo, invece, può avvenire in due modi: a corta distanza ci si avvale del telecomando, sul quale sono presenti numerosi tasti per avviare i più diffusi servizi di video streaming del momento (YouTube, Netflix, Google Play Movies & TV, Amazon Prime Video, Hotstar) ma, a lungo raggio, grazie al microfono di cui è dotato, il summenzionato telecomando permette di rivolgere dei comandi vocali all’indirizzo di Assistant.

Dal punto di vista della connettività e delle porte, attestato il supporto al Bluetooth 5.0 ed al Wi-Fi dual-band, le nuove Android TV (a base Pie) di Vu Technologies integrano, sul retro, una porta Ethernet, tre HDMI, un jack da 3.5 mm, un ingresso per l’antenna, e due USB. Attualmente, i nuovi prodotti annunciati risultano già disponibili all’acquisto presso il locale e-commerce Flipkart, ove sono prezzati a circa 340 dollari per il 43”, a pressappoco 380 per il 50”, e intorno ai 435 per il 55 pollici.