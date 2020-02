Ecco le cuffie e gli auricolari wireless Klipsch Audio targati McLaren Racing

Klipsch Audio Technologies, brand americano dal sound premium, già partner di McLaren in F1 per le apparecchiature audio, ha annunciato una nuova collaborazione con la casa automobilistica di Woking, sostanziata nel varo di una “nuova” linea di auricolari e cuffie wireless, accomunati da un design curato, dal classico colore Papaya Orange del team racing della McLaren, e da un’acustica in grado di garantire un’esperienza quanto più vicina possibile a quella live.

Versione customizzata del modello “nudo e crudo” visto al CES 2020, i Klipsch x McLaren T10 sono stati presentati come gli auricolari più leggeri e compatti esistenti sulla piazza, con una pulizia del suono garantita mediante una coppia di microfoni con cancellazione attiva del rumore, oltre che grazie all’adozione di driver con armatura bilanciata (gli stessi dei Klipsch X10i), potendo contare – negli ambienti rumorosi – su un potenziamento dell’emissione grazie al tasto per la modalità TurboBoost.

In quanto dotati di un sistema operativo AI based, consentono di svolgere diverse routine a mani libere, usufruendo di un’autonomia di 6 ore, trascorse le quali si può ricorrere alla custodia abbinata, con un’avanzata chiusura magnetica.

Sempre sfruttando la partnership con McLaren, arriveranno sul mercato anche i customizzati auricolari Klipsch x McLaren T5 Sport True Wireless, caratterizzati dall’impermeabilità IP67 e da elevati comfort e vestibilità in ragione di alette di ancoraggio e di cuscinetti che, realizzati in memory foam, grazie alla tecnologia proprietaria TueComfort, tengono conto dell’anatomia dell’orecchio. La custodia, beneficiata dalla ricarica wireless, sempre IP67, dispone anche di un apposito sistema per lo smaltimento dell’umidità.

Infine, le cuffie Klipsch x McLaren Over-Ear hanno padiglioni in memory foam seguiti da due unità abilitate al Bluetooth di recente generazione, grazie al quale l’autonomia arriva a 30 ore di operatività, prima che siano riposte nella custodia FlightCase (a carica Type-C), utile sia per la ricarica delle stesse che per portare in giro eventuali accessori. Gratificate da un doppio microfono per l’ANC (cancellazione attiva del rumore), consentono comunque una modalità “trasparenza” per percepire sullo sfondo i suoni dell’ambiente circostante.