Earbuds 2 SE: presentati gli auricolari tws con ANC di Honor

A margine dell’evento che ha portato alla presentazione degli Honor 50, il marchio cinese ormai svincolatosi da Huawei ha inserito nel proprio listino indipendente anche il suo primo paio di auricolari tws proprietari, in veste di Earbuds 2 SE, già in pre-ordine, nel mercato interno cinese, al prezzo di 469 yuan (circa 61 euro).

Del tipo con stanghetta in stile AirPods, Honor Earbuds 2 SE (37,5 x 23,9 x 21mm, per 5.5 grammi a unità) mostrano uno chassis in plastica lucida, nelle colorazioni nero Midnight Black o bianco Ice White, con due microfoni chiamati ad abilitare la cancellazione attiva del rumore, ANC, e l’annessa modalità di trasparenza, che permette di sentire cosa dica chi ci parla, o di avvertire i rumori del traffico, pur senza dover interrompere l’ascolto musicale.

Optando comunque per tale prassi, cioè togliendo una delle due unità dall’orecchio, i sensori per l’indossabilità stoppano subito la riproduzione audio, consentendo di risparmiare energia.

A tal proposito, gli auricolari Earbuds 2 SE di Honor, grazie alle micro-batterie da 55 mAh cadauna, ottengono 10 ore di autonomia, che scendono a 7.5 facendo ricorso alla cancellazione dei rumori ambientali: la custodia (45,5 × 61,2 × 25,35mm, per 41 grammi), nelle stesse tinte degli auricolari, dotata d’un accumulatore da 410 mAh (caricabile via Type-C), è capace di assicurar loro un’operatività complessiva di 32 ore (+ 22 ore, quindi, ad ANC spenta), con la rinfrancante certezza che dopo solo 10 minuti di adagiamento nella stessa, gli auricolari avran già recuperato 4 ore di uso extra.

Utilizzabili anche per lo sport, essendo impermeabili IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, gli auricolari Honor Earbuds 2 SE si avvalgono all’esterno dei controlli touch e, all’interno, di driver dinamici da 10 mm in mescola polimerica, a cui un boost nell’output audio è assicurato dal Bluetooth 5.2: quest’ultimo supporta il codec AAC e, in coppia con smartphone provvisti dell’interfaccia Magic UI 4.0, una modalità a bassa latenza per il gaming, attivabile facendo riferimento alla companion app Honor Smart Life.