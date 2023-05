EAH-AZ80 e AZ60M2: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Technics (Panasonic)

Il marchio giapponese Technics, del gruppo Panasonic, ha annunciato una coppia di auricolari true wireless, i modelli EAH-AZ80 e AZ60M2, rispettivamente di fascia alta e medio-alta, che raccolgono l’eredità degli omologhi precedenti EAH-AZ60 ed EAH-AZ40 presentati nel Settembre del 2021.

EAH-AZ80 (scuro o grigio al prezzo di 299,99 euro) e AZ60M2 (nero, argento o blu notte al prezzo di 229,99 euro, sempre da Giugno) sono quasi uguali: il primo modello ha una forma particolare che riesce a migliorare la tenuta nell’orecchio pur riducendo il senso di pressione tipico del formato “in-ear”: adotta un diaframma da 10 mm in alluminio a bordo libero che riduce distorsione e risonanza e migliora la risposta ad alte e basse frequenze. In questo caso la scocca, incisa con il logo Technics, è rifinita in alluminio satinato sul tettuccio.

A parte i dettagli visti, gli auricolari EAH-AZ80 e AZ60M2 condividono molto, sin dalla certificazione IPX4 che li tutela dal sudore e dagli spruzzi d’acqua, provenienti da ogni direzione. Capaci di supportare Alexa, compatibili con smartphone Android (6+) e iOS (12+), questi auricolari arricchiscono la cassa acustica con una camera di controllo che, ottimizzando il flusso d’aria, porta una serie di benefici: in particolare i bassi rimangono potenti mentre gli alti sono armonizzati. In più le medie frequenze e le voci ne guadagnano in naturalezza e, se ancora non fosse abbastanza, si ottiene una “gamma di suoni dinamici con distorsione ridotta“.

Il Bluetooth supporta il Multipoint, ovvero sino a 3 dispositivi collegati in contemporanea, e il codec LDAC in modo da riprodurre la musica in alta risoluzione sino a 96 KHz/24 bit. Ancora sul piano della qualità sonora, intervengono le tecnologie Dual Hybrid, per, per la cancellazione del rumore, e JustMyVoice, che impiega due microfoni per catturare e isolare la voce e due microfoni MEMS per ridurre i rumori di sottofondo tra i quali il fruscio del vento. Via app Technics Audio Connect è possibile tra le altre cose regolare l’intensità delle modalità Natural Ambient (lascia passare i suoni o la voce dell’interlocutore) e Attention (rimuove i rumori indesiderati catturando solo la voce).

Come autonomia, grazie al sensore di prossimità, che li mette in stand-by quando tolti dalle orecchie per riavviarli quando reinseriti, si ottengono 7,5 ore di riproduzione, non avvalendosi della cancellazione del rumore, che salgono a 25 con la custodia che supporta la ricarica wireless con standard Qi: ricorrendo alla cancellazione del rumore si parte da 7 ore di riproduzione per arrivare, via custodia, a un totale di 24 ore. Si scende ancor più se oltre alla cancellazione del rumore si ricorre pure alla tecnologia Just My Voice: in questo caso la riproduzione arriva a 4 ore di conversazione che salgono a 13,5 con la custodia.