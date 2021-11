Dynabook Satellite PRO E10-S: nuovo notebook per studenti con Windows 11 SE

A stretto giro dall’annuncio di Microsoft in merito al suo portatile scolastico Surface Laptop SE, Dynabook, erede della divisione notebook di Toshiba, ha proposto, con arrivo global nel primo trimestre del 2022 (per la cifra di 289.99 dollari), la versione aggiornata dell’intravvisto laptop Dynabook Satellite PRO E10-S prospettato lo scorso Marzo, all’epoca con Windows 10 Educational.

Dynabook Satellite PRO E10-S, pur essendo sottile (283.8 x 197.5 x 19.9 mm) e leggero (1.13 kg), grazie alle gommature angolari, alla protezione per cerniera e porte, resiste a cadute dall’altezza di una scrivania (30 pollici), sebbene sia difficile che sfugga all’impugnatura, disponendo di un design antiscivolo. I tasti, con aggancio meccanico, formano una tastiera che resiste agli schizzi d’acqua, mentre l’ampio Precision Touch Pad gestisce il multitocco.

Il variegato array di porte del Dynabook Satellite PRO E10-S permette agli studenti di collegarci un po’ di tutto, fruendo nello specifico di una RJ45 per l’Ethernet, di un lettore di microSD, di un jack per le cuffie, di una USB Type-C a piena funzionalità (trasferimento dati, alimentazione, uscita video), e di due USB Type-A (una delle quali configurata per rimanere sempre attiva, nel ricaricare, anche a device spento).

Predisposto per durare a lungo, con parti di ricambio assicurate come disponibili per molto tempo e una batteria che conserva gran parte della carica anche dopo vari cicli di rabbocco, configurabile facilmente anche da remoto (Microsoft Intune for Education, con Windows Autopilot), il Dynabook Satellite PRO E10-S palesa un display LCD da 11.6 pollici risoluto in HD, con 200 nits di luminosità e trattamento anti-riflesso.

Onde favorire anche situazioni di studio e collaborazione a distanza, è possibile disporre della webcam HD da 720p, affiancata da due speaker stereo e da due microfoni beamforming con cancellazione del rumore: la condivisione in presenza, invece, sarà favorita nel notebook Dynabook Satellite PRO E10-S dal fatto che il display, via cerniera, sia inclinabile su una superficie piana, cioè a 180°. Ad animare il piccolo supporto hi-tech in questione, in un contesto di tipo fanless, quindi sempre molto silenzioso, è il processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD 600: la RAM, DDR4, si ferma a 4 GB ma lo storage, da 128 GB, rispetto alla controparte Microsoft, non è una eMMC da smartphone ma un vero e proprio hard disk a stato solido di tipo SSD.

Corredato da una batteria da 45 Wh, integrato anche con le connettività Bluetooth e Wi-Fi ac, il portatile Dynabook Satellite PRO E10-S sarà appunto animato, a questo giro, dal nuovo sistema operativo scolastico Windows 11 SE, col beneficio dei filtri dei contenuti e dello Smart Screen durante la navigazione.