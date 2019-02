DT NO.1 S10, lo sport business smartwatch con cardiofrequenzimetro in 6 look differenti

Indubbiamente, alcuni dei cronografi smart più belli mai visti negli ultimi tempi sono stati annunciati diversi mesi fa, ad IFA 2018, da Casio e Diesel. Tuttavia, non sempre si ha l’esigenza di spendere qualche centinaio di euro per avere uno smartwatch che appaia allo stesso tempo elegante e funzionale al tracciamento sportivo: ne è convinta, per esempio, la cinese DT NO.1 (ex NO.1) che, di recente, ha ufficializzato il suo DT NO.1 S10.

DT NO.1 S10 è, secondo la terminologia usata dal produttore asiatico, uno sport business smartwatch. Dal punto di vista del design, il riferimento a competitor illustri è ben evidente, con una cassa impermeabile IP68 in plastica dura, dominata – sul lato destro – da 3 pulsanti fisici (quello centrale per muoversi nei menu, il primo per accendere il device e dare l’OK, l’ultimo per tornare indietro o spegnere), mentre il fondo, metallico, ospita sia i pin per la ricarica magnetica, che il sensore cardiaco.

L’indossabilità è garantita dalle dimensioni compatte del wearable (47 x 15 mm, per 53 grammi), e la possibilità di ottenere un combo sempre adatto ai propri gusti viene sostenuta grazie all’allestimento del prodotto in due colori (chiaro lucido o nero opaco) e dalla presenza di 3 diversi tipi di cinturini (simil pelle, silicone, acciaio inossidabile) ad aggancio rapido.

Sotto il vetro protettivo, circolare come la ghiera metallica di contorno, è presente un touch display quadrato in TFT da 1.3 pollici, con risoluzione 240×240 pixel, ben coordinato dal processore Nordic NRF52832QFAA, e dalla batteria, capace di offrire 14/10 giorni di autonomia, a seconda che si utilizzi il monitoraggio cardiaco in tempo reale sempre, o solo durante gli allenamenti (riscaldamento, fase aerobica/anaerobica).

A livello fitness, una volta associato via Bluetooth 4.2 con lo smartphone, di cui utilizza il GPS, il DT NO.1 S10 traccia i dati (passi fatti, calorie bruciate, distanze percorse) di 8 attività sportive (badminton, basket, calcio, ciclismo, corsa, passeggiata, tennis/tennis da tavolo, trekking), attenzionando anche il sonno (qualità e risvegli), la necessità di idratarsi, o di fare movimento in ottica anti-pigrizia. Le informazioni, abbinate con quelle cardiache (frequenza del battito, e pressione massima/minima), permettono di impostare, sull’app WearHealth, degli obiettivi, e di valutarne il raggiungimento.

Non mancano le funzionalità da smartwatch, come il controllo della fotocamera remota del telefono, il sistema anti-furto del medesimo (che scatta nell’eventualità che lo smartphone sia a più di 10 metri di distanza), la gestione delle telefonate (avviso di chiamata, e rifiuto via tap sul display), o la ricezione di SMS e messaggi (es. WhatsApp).

Attualmente, con uno sconto del 20% sul prezzo finale, è in vendita presso GearBest ad un prezzo di 30.97 euro (con i 2.98 euro richiesti per la spedizione praticamente azzerabili ricorrendo al coupon TICKSS10).