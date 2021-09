Doogee DG Ares: ufficiale lo smartwatch low cost elegante

A poco più di un mese dall’annuncio del rugged super autonomo V10, il marchio cinese Doogee ha presentato, con distribuzione iniziale sullo store Lazada e, poi, in ottica internazionale dal 27 Settembre anche su Aliexpress (per 52.59 euro con uno sconto del 27% sul prezzo finale e coupon sino a 6.94 euro), l’elegante smartwatch DG Ares, cadenzato nelle nuance dark green, obsidian black, basalt grey, rose gold, charm red.

Doogee DG Ares ha uno chassis squadrato, ma con bordi così armoniosamente arrotondati agli angoli da consentire l’adozione di un display circolare, da 1.32 pollici, risoluto a 360 x 360 pollici, con 386 PPI di pixel per inch, ideale per rappresentare al meglio lo stile dell’utente attraverso vari quadranti. Lo chassis, realizzato in alluminio, accompagnato sulla destra da un tastino fisico, è sottile, con appena 10.3 mm di spessore, leggero, con un peso di 47 grammi che tiene conto anche dei cinturini da 22 mm, in (simil) pelle e silicone (modificato per resistere al sudore e risultare delicato sulla pelle), e impermeabile sino a 3 atmosfere.

Sul dorso, oltre ai 2 pogo pin magnetici per la basetta di ricarica della batteria da 300 mAh, che assicura 30 giorni di stand-by o 15 giorni di operatività in uso medio, si trovano diversi sensori, tra cui quello che permette di rilevare continuativamente la frequenza cardiaca, e quello che misura a intervalli regolari la saturazione dell’ossigeno nel sangue (con statistiche via app).

Ancora in ambito salutistico, risultano presenti il reminder anti-sedentarietà, e il monitoraggio del sonno, che tiene conto anche della qualità e della quantità del riposo durante il sonno leggero e pesante, di quando si vada a letto, di quanto si resti alzato di notte, per fornire utili consigli atti a migliorare il riposo dell’utente.

I canonici sensori di bordo, tra cui l’accelerometro (Sitron STK8321), permettono al cervello del Doogee DG Ares, in veste di processore Realtek8762DK con 192 KB di RAM e 128 MB di storage, di tracciare 24 attività sportive, tra cui ping-pong, basket, corsa, camminata, nuoto, pallavolo, basketball, ciclismo, softball, yoga, golf, tapis, vogatore, escursionismo, mettendo a disposizione di queste attività anche il cronometro. La presenza del Bluetooth 5.0, in tandem con la companion app, permettono di gestire da remoto la musica e la fotocamera dello smartphone, e di ricevere, via vibrazione, le notifiche delle chiamate (con facoltà di rifiutarle) o delle principali social app (es. Twitter, Facebook, WeChat, QQ, con breve anteprima).