Domotica: Amazon presenta smart speaker da presa e router a comando vocale

Nel corso dell’evento Amazon che avuto luogo a Seattle, nella parte più suggestiva del quartier generale del colosso americano, oltre alle novità relative alle categorie degli smart speaker e smart display proprietari, grande risalto hanno avuto anche le peculiarità dell’intelligenza artificiale Alexa, e la sua applicazione in sempre maggiori dispositivi domotici.

L’intelligenza artificiale Alexa, partita inizialmente con solo 13 abilità, ora è capace di fare molte più cose, tra cui il supporto ad una modalità multilingue (hindi e inglese in India, francese e inglese in Canada, spagnolo e inglese negli USA) nel caso abbia a che fare con famiglie bilingue.

Nell’ottica di un’interazione più spontanea, grazie al Neural Text to Speech, Alexa vanterà una voce dotata di cadenza e tono (anche emozionale) sempre più naturali e, volendo, potrà anche imitare la voce del proprio divo (es. Samuel L. Jackson) preferito (al prezzo di 0.99 dollari a voce). Diversamente, la presenza del Frustration Detection consentirà ad Alexa scusarsi, e migliorare le sue risposte nell’eventualità che abbia percepito una punta di delusione nella voce del padrone umano.

Ovviamente, la privacy, già attenzionata a inizio anno con l’Amazon Privacy Center dove era possibile vedere cosa veniva registrato dai device portanti, è stata incrementata, tanto che, ora, nella medesima location sono state inserite opzioni per la cancellazione automatica dei dati ogni 3 o 12 mesi, e per l’opt-in: in più, tra i nuovi comandi, è possibile chiedere ad Alexa perché abbia fatto una data cosa, quello che ha sentito.

Già presente in prodotti tutto sommato standard, come speaker e display intelligenti, Alexa ha dato vita anche a un curioso hub IoT da presa, e persino ad un router.

Amazon Echo Flex

Il prodotto in questione, il più economico della gamma Echo, in pre-ordine da oggi 24.99 dollari, è uno scatolotto, comprensivo anche di pulsante per disattivare il microfono, e di una porta USB, alla quale collegare un sensore di movimento, una luce ambientale, o un telefono/smartwatch da ricaricare.

Concepito per quegli ambienti in cui è difficile trovare spazio, come nei corridoi, dispone di un altoparlante col quale teoricamente riprodurre la musica: in ogni caso, essendo più che altro un hub per la domotica casalinga, serve a impartire comandi ad Alexa per controllare gli elettrodomestici smart abilitati, per impostare al volo un impegno sul calendario personale, o per farsi leggere le ultime notizie o il meteo.

Amazon Eero mesh

Frutto di un’acquisizione effettuata ai principi del 2019, il prodotto in questione rappresenta un router (99 dollari) con funzionalità mesh (pacchetto da 3 unità per coprire l’intera casa a 249 dollari), facilmente settabile (in 10 minuti), con la possibilità di comandarne diverse funzioni tramite i comandi vocali di Alexa.

Nello specifico, è possibile chiedergli di disattivare il Wi-Fi dedicato ad uno specifico dispositivo, e di chiudere semplicemente la connessione Guest attivata precedentemente all’arrivo degli ospiti o per condividere momentaneamente il Wi-Fi (dual band) col vicino.