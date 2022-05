Dizo Wireless Dash: ufficiale la nuova neckband TechLife di Realme

Ascolta questo articolo

Proprio nel mentre veniva annunciato l’arrivo anche in Italia, per 69.99 euro (con la Band Sport in regalo), degli auricolari Oppo Enco Air 2, da parte del gruppo cinese BBK Electronics è giunta la comunicazione del varo di un prodotto invece inedito, rappresentato dalla neckband Dizo Wireless Dash, messa in campo in India per conto di Dizo, il brand del segmento TechLife di Realme.

La neckband Dizo Wireless Dash ha un collare in morbido silicone, delicato a contatto con la pelle, nel caso di lunghe calzate: impermeabile IPx4 contro sudore e schizzi d’acqua, il nuovo prodotto è cadenzato nelle colorazioni Electric Blue e Classic Black, e presenta un’elegante trama in kevlar. Lungo il collare, i controlli intelligenti sono affidati a un pulsante, premendo il quale diverse volte si gestiscono le canzoni, la riproduzione musicale, le telefonate, e si avvia la modalità gaming che, affidata al Bluetooth 5.2, riduce la latenza a 88 millisecondi (ideali quando si intende seguire un gioco sullo smartphone, con perfetta sincronia tra audio e video).

Le unità di emissione del suono presentano all’esterno delle pareti magnetiche, in modo che, quando non in uso, sia possibile unirle assieme, nel contempo scollegando gli auricolari dalla sorgente e spegnendoli, per risparmiare energia mentre, staccandoli, è possibile riavviare la musica e financo rispondere alle telefonate (per altro beneficiate da un sistema di cancellazione del rumore ambientale).

All’interno, gli auricolari della neckband Dizo Wireless Dash comprendono driver da 11.2 mm che, qualora si attivi l’effetto Bass Bost+ dall’app Realme Link, si esaltano nell’erogare bassi profondi e intensi. In termini energetici, la fascia da collo audio di Dizo by Realme si avvale di una batteria da 260 mAh, caricabile via Type–C in modo da garantire sino a 30 ore di autonomia. Grazie alla ricarica rapida proprietaria dedicata, nota col nome di Blink Charge, accreditata del supporto a diversi caricatori recenti, con 10 minuti di rabbocco si otterranno 10 ore di funzionamento extra.

Prezzata a 1.599 rupie, circa 20 euro, la neckband Dizo Wireless Dash sarà acquistabile a partire dal 24 Maggio, dapprima online, al prezzo scontato di 1.299 rupie, pressappoco 16 euro.