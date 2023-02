Dizo Watch D2 Power: ufficiale lo smartwatch iper autonomo di Realme con chiamate BT

Ascolta questo articolo

Nel mentre veniva presentato in Cina lo smartphone GT Neo 5, Realme ha presentato un prodotto anche in India, ove, tramite il suo brand per il TechLife, ha fatto la sua comparsa un nuovo smartwatch per il fitness e il benessere, il Dizo Watch D2 Power che, nelle colorazioni Classic Black, Ocean Blue e Silver Grey, è offerto al prezzo di 1.799 rupie, pari a circa 20 euro.

Completamente lavabile, il nuovo Dizo Watch D2 Power ha un leggero rivestimento metallico (alluminio ibrido) e cornici ben ottimizzate grazie al display curvo e squadrato da 1,91 pollici, con 500 nits di luminosità, sul quale si possono alternare oltre 150 quadranti. Di lato si trova una coroncina per interagire con l’interfaccia e confermare le scelte, mentre il cinturino è in silicone delicato sulla pelle. In tema di benessere, il wearable in questione si avvale di sensori per monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue: non mancano i classici rilevamenti della salute, come quello del sonno, delle calorie bruciate e dei passi fatti.

Dizo Watch D2 Power è in grado di attenzionare oltre 100 attività sportive: grazie al GPS condiviso dallo smartphone, è possibile tracciare i percorsi, consultabili poi sull’app Dizo Activ che permette anche di condividere sui social i propri, dettagliati, rapporti relativi agli allenamenti, per spronare e farsi spronare da amici e parenti nel migliorare le performance per raggiungere gli obiettivi. La feature Smart Swipe permette di ottenere un’approfondita analisi dei propri dati in merito a salute e fitness, magari da condividere col proprio medico.

Le funzioni smart sono molto numerose nel nuovo arrivato (disponibile dal 20 Febbraio). Nello specifico, connesso il wearable allo smartphone via Bluetooth 5.2 è possibile ricevere le notifiche, gestire la musica, fare da otturatore remoto per la fotocamera dello smartphone (addirittura, si può scattare una foto agitando il polso). Ci sono anche le telefonate Bluetooth dal polso, col beneficio della riduzione del rumore durante le chiamate e una funzione di risposta rapida.

Secondo l’azienda sono possibili 10 giorni di autonomia facendo un uso moderato del Dizo Watch D2 Power: usando anche le telefonate si scende a 7 giorni, una settimana. Va comunque precisato che, grazie alla carica, in circa 2,5 ore si passa dallo 0 al 100%.