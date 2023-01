Dizo Watch D Pro e il Watch D Ultra: ufficiali i muovi smartwatch di Realme

Ascolta questo articolo

Dizo, il marchio creato da Realme per la sua divisione TechLife, ha annunciato gli smartwatch Watch D Pro e il Watch D Ultra che vanno a raccogliere l’eredità del modello Watch D lanciato nel 2022.

Secondo l’azienda, Watch D Pro ha un design squadrato con un pulsante laterale. Lo chassis, in titanio, è abbinato con cinturini in silicone: a sormontarlo è un display da 1,85 pollici con 60 Hz come frequenza di aggiornamento e un picco di 600 nits per la luminosità in modo da risultare ben leggibile all’aperto. Su tale area visiva verranno visualizzati oltre 150 quadranti, con opzioni di personalizzazione, e facoltà di riorganizzare i 5 preimpostati: inoltre, viene messo a disposizione anche un dettagliato sistema di previsioni meteo che rendiconta per le prossime 3 ore le evoluzioni di Indice UV, umidità e vento.

Dotato di 4 volte il quantitativo di RAM dei normali smartwatch, di una GPU e di un chip proprietario D1 atto a supportare l’interfaccia migliorata e le animazioni più fluide, Watch D Pro non si fa mancare le funzioni salutistiche, come la misurazione dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, quella della frequenza cardiaca e del sonno, senza dimenticare di rendicontare del consumo di acqua, di fornire i promemoria di sedentarietà, e la facoltà di rilassare mediante esercizi di respirazione. In ottica sportiva supporta più di 110 modalità sportive.

Grazie al Bluetooth 5.3 supporta le chiamate BT, provviste della cancellazione del rumore e, sempre connesso con lo smartphone, fa da otturatore, con conto alla rovescia, per la relativa fotocamera: l’app DIZO Health permette di condividere i rapporti degli allenamenti e supporta funzioni come il tracciamento del percorso della corsa mediante GPS associato (cioè del telefono). Dizo Watch D Pro, autonomo per 7 giorni grazie a 270 mAh di batteria, sarà in vendita dal 17 Gennaio per 2.699 rupie (circa 30 euro) nei colori Classic Black, Silver Grey e Lightning Blue.

Sempre animato da DIZO OS, Dizo Watch Ultra conferma le metriche per la salute, il tracciamento della frequenza cardiaca e la misurazione dell’SpO2. Vengono supportate più di 100 modalità sportive, tra outdoor e indoor. Lato smart, ha sempre le chiamate Bluetooth (5.2) grazie a microfono e speaker (con driver dell’altoparlante più grande del 120%) integrati. Sul suo chassis, in alluminio e materiali lavabili, il display è un pannello AMOLED da 1,78 pollici, risoluto a 448p e con 500 nits di luminosità di picco. Questo wearable, autonomo per 10 giorni (dopo sempre 2 ore di ricarica), sarà in vendita su Flipkart il 12 Gennaio al prezzo di 3.299 rupie (circa 37 euro) nei colori Classic Black, Silver Grey e Ocean Blue.