Dizo by Realme: ufficiale il nuovo Dizo Watch 2 Sports con 110 modalità sportive

Dizo, brand nato come costola di Realme (del gruppo cinese BBK Electronics), ha annunciato l’arrivo in commercio tra qualche giorno, nel mercato indiano ove concorrerà con analoghi prodotti dei rivali Ambrane e Noise, dell’orologio intelligente Dizo Watch 2 Sports, evoluzione del modello standard lanciato lo scorso Settembre.

Più leggero del 20% rispetto al predecessore, visti i 41.5 grammi dichiarati, il Dizo Watch 2 Sports ha un telaio impermeabile sino a 5 atmosfere o 50 metri di profondità in acqua: la forma dello chassis è squadrata, mentre i cinturini, da 22 mm, realizzati in silicone, sono staccabili, sì da poterli sostituire anche con altre tipologhttps://news.fidelityhouse.eu/tag/dizo/ie di braccialetto. In cima, campeggia un display TFT da 1.69 pollici, risoluto a 240 x 280 pixel, ben leggibile all’aperto, stante un valore di 600 nits di luminosità, con una frequenza di refresh rate che viene giudicata “elevata” in modo da garantire che gli utenti beneficino di un’esperienza d’uso fluida. Rispetto al modello di cui raccoglie il testimone, il nuovo Dizo Watch 2 Sports ha un maggior numero di watchface (oltre 150) tra cui scegliere.

I sensori di bordo permettono di tracciare il sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca continuativamente 24/7: raccolti, i dati salutistici vengono poi passati alla companion app Dizo del Watch 2 Sports, che porta in dote anche la possibilità di attenzionare il ciclo mestruale delle donne, oltre a fornire rapporti sugli allenamenti, con cadenze quotidiane, settimanali, mensili.

Proprio gli allenamenti sono una delle altre aggiunte migliorative della versione Sports del Watch 2 di Dizo che, in tal senso, annovera ora oltre 110 attività sportive, tra indoor e outdoor (es. camminata, ginnastica, ciclismo, arrampicata, yoga, ellittica, tai-chi, hockey, equitazione, calcio, salto in alto/lungo, trampolino, e arti marziali): non mancano, inoltre, l‘avviso anti-sedentarietà per suggerire del movimento a chi sta fermo da troppo tempo, il reminder per idratarsi, il conteggio dei passi fatti e delle calorie bruciate.

In ambito smart, il Dizo Watch 2 Sports annovera, di concerto allo smartphone cui si collega in Bluetooth, la ricezione delle notifiche, il controllo della musica e della fotocamera, e la funzione “trova“. In ragione della batteria di cui è dotato, da 260 mAh, caricabile in due ore, il prodotto assicura 10 giorni di uso normale. Sarà possibile acquistarlo (nelle palette nero, rosso, rosa, grigio, blu, verde) dall’8 Marzo, inizialmente sull’e-commerce indiano Flipkart (i prodotti Dizo – es. il primo Dizo Watch – sono comunque presenti da qualche tempo anche su Amazon Italia: quindi meglio non disperare) al prezzo promozionale di 1.999 rupie (circa 24 euro), dopodiché sarà commercializzato stabilmente a 2.499 rupie (pressappoco 30 euro).