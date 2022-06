Dizo Buds P: ufficiali gli auricolari true wireless con ENC di Realme

Ascolta questo articolo

Dopo una breve pausa, è tornato in campo il marchio TechLife di Realme, Dizo, che nelle scorse ore ha presentato gli auricolari true wireless Dizo Buds P, all’esordio nel mercato indiano dal 5 Luglio, al prezzo promozionato (per un periodo limitato) di 1.299 rupie (13 euro), in seguito portato stabilmente a 1.599 rupie (19 euro).

Gli auricolari Dizo Buds P, arrivati nel listino del produttore dopo le precedenti Dizo Buds Z e Z Pro, sono di tipo “half in-ear“, simile agli AirPods 2 di Apple, con una stanghetta per i comandi touch, sostanziati nel doppio o triplo tocco, nella pressione prolungata (2 secondi) di una o due unità assieme. L’impermeabilità secondo lo standard IPX4 ne permette l’uso mentre si fa sport o all’aperto sotto la pioggia, mentre la possibilità di personalizzazione in base al proprio mood deriva dalle tante colorazioni previste (Dynamo Black, Marble White, Shady Blue).

In tema di audio, i Buds P di Realme Dizo montano driver dinamici da 13 mm che, anche grazie ai diaframmi compositi in PU e PEEK, oltre che in virtù dell’algoritmo Bass Boost+, pompano al massimo le frequenze più martellanti, ideali per tenere il ritmo durante il fitness: il collegamento con la fonte avviene mediante il Bluetooth 5.3, beneficiato di una modalità gioco che abbassa la latenza a 88 ms, per assicurare una perfetta sicronia sound-video quando si gioca o guarda un film.

Assicurate delle chiamate sempre nitide con l’interlocutore, grazie alla tecnologia ENC (environmental noise cancellation) di cancellazione dei rumori ambientali, gli auricolari Dizo Buds P, nonostante il loro leggero peso (3.5 grammi a unità), montano batterie da 40 mAh, che offrono 7 ore di autonomia (presumibilmente a ENC spenta), che salgono a 40 totali grazie alla custodia (dal peso di 31.5 grammi), caricabile via microUSB Type-C.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’autonomia intesa come stand-by è di ben 160 giorni e, in più, è previsto anche un sistema di ricarica rapida che, in appena 10 minuti, consente alle Dizo Buds P di recuperare altre 4 ore extra di riproduzione.