Disponibile la tastiera da gaming premium Asus RoG Azoth

Dopo l’accenno al CES 2023, Asus ha ufficializzato nei giorni scorsi l’arrivo sul mercato della sua tastiera meccanica, wireless, in formato 75%, Asus RoG Azoth, adatta a diversi target, tra cui gaming e lavoro, e con specifiche e qualità decisamente premium.

La tastiera Asus RoG Azoth (326 x 136 x 40 mm per 1.186 grammi), priva di pad numerico, ha copritasti in materiale ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) che viene utilizzato anche per i mattoncini LEGO. Sotto c’è una retroilluminazione RGB per tasto (gestibile via AURA Sync) che illumina lettere e simboli, che risultano ben leggibili anche senza retroilluminazione pur essendo nell’originale font Asus. Sulla parte superiore, metallica, spicca a destra un display OLED da 2 pollici, che permette di la modalità PC/Mac selezionata, le informazioni multimediali, lo stato di carica della tastiera, le informazioni su alcune CPU e GPU supportate, e di scegliere alcuni preset per la retroilluminazione (cosa fattibile anche dal programma Armoury Crate, utile tra le altre cose anche per aggiornare il firmware).

Di lato c’è una manopola a tre vie, che ad esempio permette di andare avanti e indietro tra i menu e, via pulsante centrale, di confermare la scelta. Provvista di fondo in plastica, la tastiera Asus RoG Azotch si connette via cavo USB Type-C, e in tal modo si alimenta anche, o senza fili. In tal senso c’è il Bluetooth 5.1 a tre canali, per connetterla a 3 dispositivi, o il dongle USB Wi-Fi a 2,4 GH, che alloggia magneticamente nel corpo della tastiera, grazie al quale, senza schermo OLED o RGB, si arriva a 2.000 ore di gaming continuativo e stabile.

Gli switch, sostituibili in hot-swap, possono essere sia di terze parti (es. Cherry) che proprietari, come la variante “clicky” Blue, i tattili Brown, o i lineari Red, con attivazione a 1.8 mm e forza di attuazione a 40 g. Gli stabilizzatori, sempre autoprodotti, sono lubrificati a livello di fabbrica. Per attutire vibrazioni ed echi, la piastra è ammortizzata da 10 guarnizioni in silicone ed è seguita da un cuscinetto siliconico di 3.5 mm: segue poi il circuito stampato e un cuscino in schiuma PORON. Prima della base, c’è infine un riempimento con schiuma in silicone. Sotto la base, inclinata, si sono i piedini che consentono altri due livelli di inclinazione.

Accreditata di un polling rate pari a 1.000 Hz, provvista anche di un kit di lubrificazione, la tastiera da gaming Asus RoG Azoth può essere ora comprata, nel colore Gunmetal, al prezzo di 299 euro sullo Shop ASUS, dagli ASUS Gold Store, presso i principali partner commerciali di Asus e tramite i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS.