CES 2023: da Asus ROG tutto (notebook, PC, accessori, router) per il gaming

Al CES 2023 anche Asus, come Acer, ha sfoderato diversi prodotti per il gaming, tra cui portatili, desktop, monitor, accessori (tastiere, mouse, controller) senza scordare nemmeno i router già attrezzati per il Wi-Fi 7.

I ROG (Republic of Gamers) Strix Scar hanno schermi da 18, 17, 16 pollici con Dolby Vision HDR e Nvidia G-Sync. Il Rog Strix Scar 18 (G834) è un computer da gaming in forma di portatile, con tanto di display QHD a 240 Hz: il modello da 16 pollici ha un Nebula display HDR con tecnologia mini LED. I modelli da 18 e 16 pollici possono montare processori Intel i9-13980HX da 24 core e 32 threads mentre il 17” vira sulle APU AMD Ryzen 9 Zen 4. In tutti i modelli, sempre sotto la tastiera con retroilluminazione personalizzabile RGB, sono in auge schede grafiche Nvidia sino alla GeForce RTX 40 con Advanced Optimus ed è presente un sistema di dissipazione termica con prese d’aria a tutto tondo, tre ventole e pasta termica Conductonaut.

L’audio fa affidamento sul Dolby Atmos e garantisce un Virtual Surround mentre la sezione della comunicazione ha la riduzione del rumore a due vie tramite AI. In tema di autonomia, la ricarica a 100 watt via Type-C rimpolpa le batterie da 64 o 90 Wh mentre alla connettività badano l’Ethernet e il Wi-Fi 6E.

Tra i notebook ROG Zephyrus vi sono i modelli G14, G16 e M16. Ad accomunarli sono la cerniera ErgoLift da 180°, l’assortimento ampio di connettività col Wi-Fi 6E, una USB type-C con carica a 100 W, Power Delivery e DisplayPort 1.4. La sezione audio ha microfoni 3D con cancellazione AI del rumore a due vie e speaker Dolby Atmos. La batteria, da 90 Wh, supporta lo standard Power Delivery 3.0 e la ricarica rapida.

Il ROG Zephyrus G14 ha uno schermo da 14” in 16.10 Full HD a 144 Hz, QHD a 165 Hz, o QHD a 165 Hz con mini LED Nebula HDR certificato PANTONE: è previsto l’AniMe Matrix display in tema di personalizzazione. I processori AMD arrivano al verticistico AMD Ryzen 9 Zen 4 mentre le GPU Nvidia si spingono sino alla GeForce RTX 40 capace di un TGP di picco a 125 watt con switch MUX. La sezione per lo smaltimento del calore annovera due ventole Arc Flow da 84 palette, una pasta termica a metallo liquido sulla CPU e una camera di vapore su CPU e GPU. La batteria è da 76 wh, mentre le connettività prevedono USB type-C con power delivery a 100 watt e Display Port 1.4, oltre al Wi-Fi 6E.

ROG Zephyrus G16 ha un Nebula Display in 16:10 col 94% di screen to body: monta processori Intel fino all’i9-13900H e GPU Nvidia sino alla GeForce RTX 40 con switch MUX e TGP di picco a 120 watt. Thunderbolt 4 è presente tra le porte. Lo Zephyrus M16 ha sempre l’AniMe Matrix display per la personalizzazione: lo schermo è un Nebula HDR QHD con tecnologia a mini LED da 240 Hz, con 92% screen to body, formato 16:10 e 3 ms come tempo di risposta. I processori arrivano sempre fino all’Intel Core i9-13900H ma le GPU Nvidia sino alla GeForce RTX 40 con switch MUX si spingono sino a 145 wats di TGP. Lato smaltimento del calore, qui si trovano un dissipatore di calore a larghezza intera e la tecnologia Tri-fan di ROG Intelligent Cooling. I nuovi ROG Zephyrus hanno una webcam FHD nel caso dei G14 ed M16 e HD 720 nel G16 con gli infrarossi che in tutti e tre avallano Windows Hello.

Nella linea dei convertibili quadri-uso (tablet, tent, stand, notebook) ROG Flow arrivano i modelli X13 GV302, X16 GV601 e Z13 GZ301. Flow X13 GV302 adotta un Nebula display QHD da 165 Hz o FullHD da120 Hz, sempre certificato PANTONE e con supporto al Dolby Vision e a tecnologie Nvidia (G-Sync, Advanced Optimus), protetto dai graffi al touch da un vetro Corning Gorilla Glass DXC. La webcam Full HD IR supporta Windows Hello mentre gli speaker permettono il Dolby Atmos e i microfoni supportano la cancellazione AI del rumore a due vie.

Sotto la tastiera a dimensione normale da 155” con touchpad più ampio, la GPU dedicata a collaborare con i processori AMD sino al Ryzen 9 Zen 4 è una Nvidia, sino alla GeForce RTX 40 ma, via XG Mobile, si può aggiungere una eGPU (scheda grafica esterna). Lo smaltimento del calore fa affidamento su tre ventole e un composto termico in liquid metal sulla CPU. La batteria, da 75 Wh, ottiene la carica via USB-C a 100 watt da un caricatore da 130 watt.

Il ROG Flow X16 GV601 ha display certificati PANTONE con Dolby Vision HDR, DCI-P3 al 100% sino al un modello Nebula HDR mini LED, con 240 Hz, 3 ms, 1.100 nits e 1.024 dimming zones. La cerniera consente la piegatura a 360° ed è previsto il supporto alla penna stilo per prendere appunti. Alle performance badano i processori Intel sino all’i9-13900HGPU e le GPU Nvidia sino alla GeForce RTX 40 Le prestazioni sono garantite da CPU Intel di 13a gen fino a Core i9-13900H e GPU fino a GeForce RTX Serie 40. La memoria RAM DDR5-4800 tocca il clou con 16 GB via 2 banchi SO-DIMM per l’upgrade con lo storage che si spinge sino a 2 TB via SSD con PCIe 4.0 x4: il calore viene smaltito dal Tri-Fan con 3 ventole ad arco e dalla pasta termica a metallo liquido. Le porte annoverano la HDMI 2.1 e la USB 4 type-C con Thunderbolt 4.

Il ROG Flow Z13 è sempre un convertibile, ma un tablet da gaming 2-in-1 con un touchscreen Nebula HDR da 13” QHD da 165 Hz secondo il formato 16:10 con protezione antigraffio Gorilla Glass DXC e copertura del DCI-P3 al 100%. A sormontarlo è una webcam 1080p con IR per Windows Hello. C’è una tastiera staccabile da 15” con retroilluminazione RGB. Il corpo macchina del prodotto pesa 1,1 kg ed è spesso 12 mm: al suo interno ospita processori Intel sino all’Intel Core i9-13900H e GPU dedicate Nvidia col top nella GeForce RTX 40 con supporto DDS 2.0 e G-Sync, affiancabile via XG Mobile da una GPU esterna. Nonostante le esili dimensioni, c’è un sistema di smaltimento del calore basato su metallo liquido e camera di vapore.

La sezione audio di questo tablet annovera la certificazione Hi-RES, il supporto al Dolby Atmos, Hi-Res, l’amplificazione smart, e la cancellazione del rumore a due vie con IA: la webcam FullHD supporta Hello via infrarossi. La ricarica, via USB-C PD, avviene a 130 watt mentre, tra le porte, vi sono la Thunderbolt 4.

Passando ai computer, si incontra innanzitutto il desktop ROG Strix G22CH che in un volume di 10 litri (11,5 x 32,3 x 28,69 cm), inserisce processori Intel di 13a gen sino all’i9 e GPU Nvidia RTX con la scheda madre B760 che supporta la RAM DDR5 4.800 fino a 32 GB e lo storage SSD NVMe da 1 TB. Facile da smontare e manutenere senza strumenti, può contemplare un sistema di raffreddamento ad aria o liquido. Lato audio supporta il suono immersivo via Dolby Atmos e ha la cancellazione del rumore a due vie tramite AI. Come software non manca l’Aura Sync. riduzione del rumore AI a due vie e Dolby Atmos Immersive Sound. Come porte, anteriormente si trovano il combo jack da 3.5 mm, una USB 3.2 Gen2 Type-C e una USB 3.2 Gen2 Type-A mentre dietro si nota un poker di USB type-A (due USB 2.0, due USB 3.2), una RJ-45, una HDMI, un trio di jack audio. In ambito wireless è offerto il Wi-Fi 6E.

ROG Strix G16CH ha un volume da 40 litri che permette di inserire una scheda madre sempre B760 ma più grande, con tante interfacce (sei USB Type-A di cui due USB 3.2 Gen2, 2 HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, uno RJ-45 per l’Ethernet, tre jack audio e uno porta PS2). Le CPU sono Intel Core di 13a gen Raptor Lake sino all’i7 e, come GPU, si può arrivare a schede più grandi di quelle supportate, la cui scelta è comunque uguale a quelle del G22CH. Lato memorie, si arriva a una RAM DDR4 3.200 da 64 GB, e a uno storage con due NVME messi in RAID e un hard disk meccanico in 3.5” da 2 TB. Anteriormente provvisto di due porte USB 3.2 Gen2 Type-C e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, questo PC supporta il Wi-Fi 6E, ha cinghie per il trasporto alle feste LAN e un supporto integrato per le cuffie.

Il più economico dei desktop è l’Asus ROG Strix G13CH. Quest’ultimo mutua dal G16Ch i processori, la scheda madre, la RAM sino a 64 GB in DDR4 3200 e le medesime opzioni di storage: la scheda grafica è una Nvidia GeForce RTX 3070 Turbo. Dietro ci sono le stesse porte del modello menzionato mentre davanti spariscono due USB Type-C.

Tra i monitor, arriva lo Swift Pro PG248QP, uno schermo per il gaming che, primo al mondo, arriva a 540 Hz. Di base è un 24,1 pollici risoluto in FullHD secondo 16:9 e adotta un pannello TN del 60% più veloce del normale in quando di derivazione eSport: c’è il G-Sync con Nvidia Reflex Analyzer e tra le specifiche campeggia un ESS DAC integrato che fornire zero latenza audio e un suono surround con vantaggi per i passi e i colpi di pistola. Lo spazio occupato sulla scrivania è poco grazie alle pedane retrattili e bloccate.

ROG Swift OLED PG27AQDM è un OLED QuadHD da 27 pollici a 240 Hz e 0,03 ms. Il trattamento micro-texture con funzione anti-riflesso si sposa bene con una luminosità di picco a 1000 nits. Anche per scongiurare il burn-in, risulta ottimo il sistema di dissipazione del calore con prese d’aria superiori e un personalizzato dissipatore di calore: la luminosità è poi costante, grazie a un algoritmo che a seconda delle variazioni di temperatura ottimizza il livello di tensione, e uniforme (Uniform Brightness) “anche quando finestre bianche la cambiano drasticamente“. Ricorrendo al DisplayWidget Center si ha un’interfaccia intuitiva quando si usa il mouse per modificare le impostazioni dell’OLED e le funzioni di sistema.

In previsione dei dispositivi col Wi-Fi 7 previsti nel 2024 è stato annunciato il router ROG Rapture GT-BE98, del 160% più veloce della precedente generazione, grazie al Wi-Fi 7 che prevede canali da 320 MHz nella banda a 6 GHz. A corredarlo sono due porte LAN da 10 Gbps e una porta WAN/LAN da 10 Gbps, La funzione QAM 4K porta la velocità sino a 25.000 Mbps: grazie al MLO, Multi-Link Operation, si può ridurre la latenza trasmettendo “tra bande e canali diversi” mentre il Multi-RU Puncturing abbatte le interferenze frazionando la banda in segmenti minori. Sempre in tema di funzioni, vi è l’accelerazione del gioco via ASUS Rangeboost Plus.

Sviluppato con AIM Lab, il mouse ROG Ace AIM Lab Edition ha un design ambidestro ed è molto leggero, con un peso di 54 grammi. La Tri-Mode è un sistema di connettività che permette di collegare sino a 3 device, grazie al Bluetooth, all’RF a bassa latenza da 2,4 GHz, e all’USB cablata. i professionisti o aspiranti tali degli eSport potranno contare su nastri per impugnature anti-slip, su switch garantiti per 70 mln di click, e su sulla regolazione delle impostazioni via Setting Optimizer e combinazione di tasti. Il tappetino da mouse ROG Hone ACE AIM Lab ha un fondo in gomma antiscivolo e una superficie in tessuto con nano rivestimento anti polvere, anti acqua e olio, per un attrito ottimale che migliora la precisione negli sparatutto in prima persona.

Compatibile con macOS, inclinabile secondo tre posizioni, la tastiera meccanica ROG Azoth Gaming Keyboard è altamente personalizzabile (copritasti DoubleShot ROG PBT, awitch pre-lubrificati in fabbrica ROG NX hot swappable, stabilizzatori ROG) e supporta la tecnologia wireless Speednova a 2,4 GHz (oltre alle connettività Bluetooth e USB cablata): c’è anche un display OLED per i controlli. Un display del genere, che può mostrare i profili di gioco, il muto del microfono, evidenziare lo stato di ricarica, personalizzabile con animazioni o testo si trova pure nel ROG Raikiri Pro PC Controller, certificato Xbox e con connessione sempre tri-mode. Via Armony Crate si possono regolare vari parametri, come le vibrazioni o la corsa dei trigger e, sempre come personalizzazione, non mancano sul posteriore 4 pulsanti programmabili con comandi in-game mentre, sopra, una coppia di pulsanti permette di switchare veloci tra i profili. Non mancano il tasto per il muto, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e un audio immersivo via ESS DAC integrato.

Ispirata a un cybord, la ROG Destrier Ergo è una sedia da gaming con imbottiture, alta regolabilità, maglia traspirante e una struttura in alluminio, provvista di braccioli in PU e supporto testa e lombare. L’immersività è assicurata dalla possibilità di montare un pannello acustico che protegga dalle distrazioni