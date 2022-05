Display Week 2022: ecco il meglio dei display hi-tech ideati da TCL

Ascolta questo articolo

Alla scorsa edizione del Display Week 2022, non solo Samsung, ma anche la cinese TCL ha esibito diverse innovazioni in fatto di display hi-tech, grazie alla divisione che, al suo interno, se ne occupa sotto la sigla di CSOT (China Star Optoelectronics Technology).

Proposti anche al pubblico occidentale, in quel di San Josè (California), i già noti display 8K 1G1D technology 75″ 8K 4mask 1G1D Mini LED e OLED 8K 65” realizzato via ink-jet grazie a JOLED, con alcuni nuovi schermi TCL ha attenzionato varie fasce d’utenza e casistiche d’uso. Partendo dalla realtà virtuale, è stato esibito uno schermo per visori VR, a oggi siglato come 1.764 PPI Real RGB LCD-VR, da 90/120 Hz di refresh rate, con un effetto griglia praticamente assente, i cui cristalli liquidi vantano 1.764 PPI, quindi un ammontare altissimo, come densità di pixel per pollice.

Con poco meno di 10 pollici spicca il display 8″ Pol-less, un pannello capace di flettersi di 360° all’interno o all’esterno, grazie alla struttura semplificata che gli deriva dall’aver fatto a meno della polarizzazione, in quanto pannello AMOLED appunto Pol-less.

Grande più o meno il doppio, risulta essere invece lo schermo denominato tecnicamente come 17,3″ 3K In-Cell LCM Display: si tratta nello specifico di un pannello di tipo LCD da 400 nits di luminosità, con (imprecisata a livello di valore) copertura del color gamut DCI-P3 che, essendo di tipo in-cell, quindi con tutte le componenti per l’LCD e il touch in un solo strato da 2.2 mm, risulta essere molto sottile, con pochi riflessi, grande reattività e ottimo contrasto.

Grazie a CSOT, TCL ha portato il California anche lo schermo 34″ R1500 curved Mini LED, un pannello LCD HVA (High Vertical Alignment) da 34 pollici secondo un rapporto a 21:9, adatto ai gamers, grazie ai bassi tempi di risposta, ai 165 Hz di refresh rate, al raggio di 1.5 metri, e al supporto verso il FreeSync Premium Pro, che – grazie alla retroilluminazione a miniLED – vanta anche la certificazione VESA DisplayHDR 1400.