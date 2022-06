Design Week 2022 di Milano: le smart TV OLED Objectdi LG si esaltano nel look

Ascolta questo articolo

Tra i 7 e il 12 Giugno, LG Electronics presenterà, in occasione del Design Week 2022 di Milano, presso il Salone dei Tessuti, due OLED TV della serie LG Objet, formate dalla già nota LG OLED Objet Easel (intesa come modello 65Art90) e dalla nuova LG OLED Objet Posé (modello LX1).

Partendo dal modello 65Art90 (5.999 euro) della smart tv Object Easel, un breve recap è doveroso in vista del relativo sbarco nel Vecchio Continente, nel corso del terzo trimestre 2022. In questo caso, ci si trova al cospetto di un modello che impiega un pannello OLED (evo) WRGB da 65 pollici risoluto in UHD con 100-120 Hz: l’audio è formato da un sistema a 4.2 canali da 80W, celato dietro una cover mobile in tessuto Kvadrat (intercambiabile, nei colori rosso sequoia, beige e verde).

Quest’ultima, gestibile via telecomando, può essere settata in modalità Line View, lasciando solo una piccola parte dello schermo visibile, come una linguetta LED su cui tenere sempre visibili il lettore audio, e informazioni base, come data e ora. Sul retro, vi sono 4 HDMI 2.1 con ALLM (autoabbassamento della latenza), refresh rate variabile, eARC (sulla 2a), e UltraHD@120Hz.

A coordinare il tutto, inserito in un design che rievoca il cavalletto sul quale si dipingono le opere d’arte, in termini di hardware, sarà un processore alpha 9 di 5a generazione, AI based, incaricato delle varie ottimizzazioni, tra cui – in ambito visuale – la mappatura dinamica dei toni (per quei contenuti HDR privi dei relativi metadati dinamici), la FilmMaker Mode e – quanto a sound – l’upmix sino a 7.1.2 canali virtuali (AI Sound Pro). Il sistema operativo è webOS 22, con supporto verso vari streaming, verso i concierge vocali Alexa e Assistant e, in quota Apple, verso HomeKit e AirPlay 2.

La vera sorpresa, inedita, sarà però rappresentata dal modello LX1 della smart TV Posé (sempre schedulato per il terzo trimestre 2022) della linea OLED Objet di LG. Quest’ultimo, in tagli da 42, 48, 55 pollici, adotta pannelli OLED evo UHD da 100-120 Hz. Della scheda tecnica anticipata traspare una grande attenzione al design: improntata all’insegna di una colorazione tenuamente beige, la tv LX1 ha linee minimali e arrotondate, con un’onda all’insù sul retro che fa da “tasca” per le rivisti. I cavi non si notano, ben incanalati lungo il piedistallo per il pavimento: in conseguenza di ciò, quando in Gallery mode (riproduzione di famose opere d’arte), sembra di trovarsi al cospetto d’un quadro dipinto di fresco sul cavalletto di un artista.