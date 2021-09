DELL scatenata a suon di monitor per la produttività

Dopo aver messo a disposizione dell’estate alcuni interessanti gaming notebook, per l’americana DELL è tempo di prodotti per la produttività, esplicati nelle scorse ore attraverso la presentazione di cinque nuovi monitor, anche per lo smart working e il lavoro in mobilità, alcuni dei quali già disponibili per l’acquisto.

Il DELL C1422H (230 euro sullo store ufficiale, con disponibilità dal 16 Settembre) è un monitor portatile dal peso di circa 500 grammi, spesso 6.5 mm nella zona più sottile, basato su un display LCD IPS da 14 pollici risoluto in FullHD secondo un aspect ratio a 16:9, con 6 ms di tempo di risposta, usabilità all’aperto grazie ai 300 nits di luminosità massima e al trattamento opaco anti-riflesso. Sempre in tema di qualità visiva, il modello in questione garantisce il 72% di copertura sullo spazio colore NTSC e un contrasto pari a 700:1. Dalla base di appoggio reclinabile, da 10 a 90° (utile per tenere in piedi il display, secondo l’angolazione preferita, o per ripiegarlo in caso di trasporto nello zaino), si dipartono, una per lato, due USB Type-C che, provviste di Display Port 1.2 e carica a 65W, permettono di usare anche un solo cavo (a seconda che il notebook sia a destra o a sinistra) per trarre energia e dati dalla sorgente. Sempre sulla base, è possibile regolare la luminosità o impostare la modalità ComfortView per ridurre l’emissione di luce blu.

I DELL 27 4K (S2722QC, 427.50 euro) e DELL 27 (S2722DC, 343.75 euro) condividono gran parte delle specifiche. Si tratta di monitor da 27”, regolabili in altezza ma anche voltabili in verticale, di tipo LCD IPS, con il 99% di copertura sullo spazio colore sRGB, 350 nits di luminosità di picco, un contrasto pari a 1.000:1, 4 ms come tempo di risposta e la sincronizzazione col framerate della sorgete assicurato via AMD Freesync.

Sul bordo inferiore di entrambi i modelli, tra i due speaker da 3W cadauno, si trovano, verso il basso, diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm, la USB-C con carica a 65W e Display Port 1.4, due USB 3.2 Type-A 1a gen (una con carica BC 1.2 ma entrambe con trasferimento dati super veloce da 5 Gb/s), e due HDMI 1.4. Il primo ha una risoluzione QHD (con refresh rate a 75 Hz) mentre il secondo declina la medesima diagonale però in UHD (con refresh rate a 60 Hz): il consumo energetico, basso in ambedue i modelli, pari a 18 e 25W, può essere ridotto grazie alla funzione PowerNapi, che manda in stand-by lo schermo quando non usato, o permette di abbassare la luminosità.

Infine, con arrivo in Italia verso Ottobre, i Video Conference Monitor noti come DELL S2422HZ e DELL S2722DZ: al di là di alcune piccole differenze, col primo modello che monta un display LCD IPS FullHD da 23.8” e il secondo un QHD da 27”, in ambedue i casi si ha un refresh rate da 75 Hz, il FreeSync di AMD, la funzione ComfortView Plus che, certificata TÜV, assicura un contenimento della luce blu che rispetti la precisione dei colori, e connettività USB Type-C. Inoltre, è presente una webcam a scomparsa che mette a disposizione delle chiamate i suoi 5 megapixel, per poi nascondersi dietro il corpo del pannello quando “non in servizio”. Ancora in appoggio ai meeting online sono integrati due speaker da 5W cadauno e microfoni con cancellazione del rumore.