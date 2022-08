DELL Pro: ufficiale la webcam professionale low cost per lo smart working

Ascolta questo articolo

Lo scorso anno, il brand americano DELL ha stupito un po’ tutti con l’elegante webcam esterna Dell UltraSharp 4K che, però, costava non poco (199 dollari): onde venire incontro ai professionisti in smart working con una limitata indennità per il lavoro da casa, nelle scorse ore, dallo stesso marchio è arrivata anche la più accessibile webcam DELL Pro.

La Dell Pro misura 92 mm in lunghezza e 44 mm di diametro, con una forma che è rimasta in stile botte o cilindro, come nel modello dello scorso anno. La realizzazione, però, è in plastica, color grigio canna di fucile: sotto, vi è una clip gommata per l’attacco al monitor e un piedino per regolarne i gradi di inclinazione. Vi è anche l’attacco per un treppiede: il cavo in questo caso non è rimovibile, ed è di tipo USB 2.0 Type-A (quindi potrebbe essere necessario un adattatore sui alcuni device), anche se – va detto – è molto lungo (1 metro e mezzo).

Tecnicamente, la webcam DELL Pro monta un sensore Sony STARVIS in grado di riprendere in QHD con un framerate di 30/24 fps, con l’utente che potrà comunque ripiegare sul FullHD 1080p (60/30/24 fps) o sul 720p. L’obiettivo, “accecabile” con un copri obiettivo magnetico, è un sistema a più elementi, da f/2.0 di apertura, con 65 o 78° di angolo visuale (meno dei 90° del modello 4K), messa a fuoco automatica e zoom digitale 4x.

Ricorrendo al programma, a installazione automatica alla prima connessione, DELL Peripheral Manager è possibile ricorrere ad alcune feature, aggiuntive rispetto a quella che, di default, è in grado di ritagliare in automatico l’immagine per tenere centrato nell’inquadratura il soggetto: nello specifico, nel caso della sovraesposizione da luce artificiale, si può ricorrere al Digital Overlap HDR e al Face Detection Auto Exposure che incrementano l’accuratezza nel bilanciamento del bianco (portando a un’immagine illuminata in modo più uniforme) e nella resa dei colori. L’elaborazione delle immagini, poi, provvederà a ridurre il rumore video.

Rispetto al modello 4K nella webcam DELL Pro è integrato un microfono, con anche la riduzione del rumore ambientale. Certificata (come il modello premium) per Microsoft Teams e Zoom, la nuova periferica per il lavoro smart può già essere acquistata, al prezzo di 134,99 dollari, sul sito ufficiale USA del brand.