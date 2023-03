DELL presenta un notebook low cost con chipset ARM e senza ventole

Si diceva da tempo che DELL avrebbe lanciato il suo primo portatile senza ventola con processore ARM e le voci si sono dimostrate vere, col brand americano che, per lo scopo, è partito dal basso mettendo in campo un economico Inspiron 14 che, per le specifiche vantate, risulta ideale per coloro che, pur non volendo o potendo investire molto, necessitano di un laptop in grado di adempiere a una produttività base, di riprodurre i contenuti multimediali, e di navigare agevolmente, anche per la lettura della posta elettronica.

Lo chassis del nuovo DELL Inspiron 14 “on ARM” misura 323,7 x 219,8 x 17,5/19 mm per 1,44 chilogrammi di peso. Il corpo macchina è costeggiato di diverse porte, tra cui uno slot per le schedine microSD, un jack audio da 3.5 m m, e un terzetto di USB, tra cui una 2.0 Type-A e un paio di 3.2 Type-C. Spalancato, il notebook rivela uno schermo non touch, retroilluminato a LED, da 14 pollici con risoluzione a 1.920 x 1.080 pixel, quindi FullHD, e visibilità migliorata attraverso un trattamento antiriflesso. Su tale superficie opera l’interfaccia del sistema operativo Windows 11 Home in S Mode.

Per le riunioni online (grazie al Wi-Fi 6 dual band), è possibile usare la webcam integrata, da 1080p, con doppio microfono digitale. Lato emissione, la parte sonora conta su un doppio speaker stereo. In ottica produttività, lo scambio dei file a breve distanza o l’uso di un mouse avvengono mediante il Bluetooth 5.2.

All’interno dello chassis, opera il chipset octacore (3,15 GHz) a 7 nanometri Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, pensionato dal successore nel Dicembre 2021, qui affiancato dalla scheda grafica Adreno 690. La RAM, LPDDR4x a 2.133 MHz, è da 8 GB mentre lo storage, SSD NVMe, ammonta a 256 GB. Come accennato, si tratta di un sistema fanless.

La scelta del processore, la mancanza della ventola, la S Mode di Win 11 fanno sì che dalla batteria a 2 celle da 40 Wh, caricabile a 65 watt via USB Type-C, si possano spremere sino a 16 ore di funzionamento. Per il momento si conosce solo il listino americano di questo notebook che, negli USA, dal 23 Marzo sarà commercializzato al prezzo di 499,99 dollari, pari a pressappoco 474 euro (tondi tondi al momento della redazione dell’articolo).