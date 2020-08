DELL Latitude 7410 Chromebook Enterprise: con ChromeOS, per aziende e professionisti

A quasi un anno di distanza dal varo dei primi modelli con ChromeOS (e conseguente uso anche del Play Store di Android), la collaborazione tra DELL e Google si è rinnovata, dando vita (negli USA, da 1.299 dollari) al nuovo DELL Latitude 7410 Chromebook Enterprise, dall’interessante scheda tecnica e con molte opzioni tra cui scegliere.

Il nuovo DELL Latitude 7410 Chromebook Enterprise, realizzato in fibra di carbonio con colorazione Abyss Black o in alluminio nella tonalità Titan Grey, risulta acquistabile in versione clamshell (normale portatile) o convertibile 2-in-1: nel primo caso, viene adottato un pannello da 14 pollici sino all’UHD 4K, con copertura colore sRGB al 100%, 400 nits di luminosità, trattamento antiriflesso, tecnologia di contenimento della luce blu per non stancare gli occhi. Nel secondo form factor, il resistente (Gorilla Glass 6) touchscreen da 14 pollici è un FullHD con 300 nits, copertura colore al 72% sulla scala NTSC, trattamento sia antiriflesso che anti macchia, supporto alla Active Pen PN579X.

Le cornici sono sempre sottili ai lati del monitor, meno sui bordi orizzontali, con quello superiore che accoglie una webcam HD con microfono dual supportato dalla cancellazione del rumore e otturatore per la privacy. Altro elemento comune è il comparto audio, col jack audio e speaker premium.

Ai lati della tastiera, retroilluminata, campeggiano non poche porte, tra cui un paio di USB 3.2 (una con Power Share), altrettante Type-C (con Display Port 1.2 e Power Delivery), un lettore di schedine uSD 4.0, una HDMI 2.0, ed un carrellino estraibile e opzionale per la uSIM (onde connettersi in l’LTE global cat.9).

Una discreta potenza operativa è assicurata dai processori Intel di 10a generazione, anche i7, associati a schede grafiche integrate Intel UHD Graphics: la RAM (DDR4) arriva sino a 16 GB, mentre sino a 512 GB arriva il rapido (con avvio sotto i 3 secondi, anche grazie all’Intel Rapid Storage) storage SSD M.2 2230 con interfaccia PCIe NVMe.

Dotato delle connessioni senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, il DELL Latitude 7410 Chromebook Enterprise monta una batteria da 52 o 68 Whr, capace di arrivare sino a 21 ore d’autonomia, con la successiva ricarica che avviene rapidamente, via Type-C, grazie alla tecnologia ExpressCharge Boost (20 minuti per passare da 0 al 32%, 60 per arrivare all’80%) ed al concomitante uso di alimentatori da 65 W o 90 W.