DELL fa esordire i monitor UltraSharp in 4K con IPS Black

Mettendo a frutto gli annunci fatti da LG allo scorso CES 2022, DELL ha presentato all’interno della gamma UltraSharp una coppia di display per la produttività, i U2723QE e U3223QE, caratterizzati dall’essere i primi monitor a montare pannelli, appunto forniti da LG Display, di tipo IPS Black.

I monitor UltraSharp U2723QE e U3223QE, dalle diagonali pari a 27 e 32 pollici, adottano pannelli IPS Black che gli consentono di moltiplicare il contrasto, portandolo a un valore di rapporto pari a 2000:1 grazie al fatto che la tecnologia oggetto permette di ottenere neri più profondi del 35% a paragone di un tradizionale IPS, in modo da avvicinarsi ai risultati degli LG UltraFine Pro OLED e mini-LED ROG Swift PG32UQ, ma con più bassi costi di produzione. La retroilluminazione, a WLED, beneficia di un sistema anti-sfarfallio.

Minimali nel design, con cornici sottili e fil di monitor sui quattro lati, i monitor DELL UltraSharp U2723QE e U3223QE hanno una base spaziosa per ordinare i cavi, in plastica argentata satinata e un supporto che, montato centralmente, staccabile per far spazio ad ancoraggi VESA 100 x 100 mm, può garantire regolazioni in inclinazione, in altezza, e in modalità Ritratto, con un ulteriore comfort offerto all’utente dal supporto alle modalità ComfortView Plus (il picco di luce blu è spostato nelle lunghezze d’onda meno fastidiose) e ComfortView Low Blue Light (meno luce blu in tutte le lunghezze d’onda spostando le temperature del colore su toni più caldi).

Di base, i monitor DELL UltraSharp U2723QE e U3223QE hanno una risoluzione 4K, con una profondità colore a 10-bit, il supporto al 100% nei color gamut sRGB e Rec 709 e del 98% in quello DCI-P3, con un’elevata fedeltà cromatica (DeltaE<2) e la certificazione VESA DisplayHDR 400 che assicura la riproduzione dei contenuti HDR10: la luminosità di picco è pari a 400 nits per una miglior leggibilità, incrementata anche dal trattamento opaco anti-riflesso e dall’applicabilità di filtri IPS polarizzatori finalizzati a scongiurare i bagliori. Va male, tuttavia, il supporto al gaming, visto che il refresh rate è di 60 Hz e che, secondo TomsHardware, il tempo di risposta da grigio a grigio va da 5 a 8 millisecondi.

Sul piano delle porte, nei monitor DELL UltraSharp U2723QE e U3223QE risultano presenti un jack da 3.5 mm, una RJ45 per l’Ethernet, una HDMI 2.0, una Display Port 1.4, una porta per connettere vari monitor a catena (in daisy chain, cioè), e un hub a 10 Gbps fatto da 6 porte USB 3.2, tra Type-A e Type-C, con Display Port 1.4, carica a 90 watt, e gestione delle modalità KVM e Alt. Chiude il quadro tecnico delle periferiche in oggetto il dato sul consumo energetico, pari a 25.9 W nel monitor da 27” e a 29.4 W in quello da 32”, sebbene connettendo varie periferiche via USB si possa arrivare un consumo energetico massimo di 220 W.

Attualmente, è già possibile comprare i monitor UltraSharp U2723QE e U3223QE sullo store ufficiale di DELL, al prezzo rispettivamente di 779.99 e 1.149.99 dollari (circa 684 e 1.029 dollari).