DELL: al CES 2023 con notebook da gaming, periferiche e progetti sperimentali

Dopo i monitor delle scorse ore, al CES 2023 DELL ha annunciato anche novità relativamente ai notebook da gaming, con ben 6 proposte (2 più accessibili), senza dimenticare le periferiche e il progetto multi-prodotto CONCEPT NYX.

Come proposte di fascia alta, arrivano i notebook Alienware m18 / m16, Alienware x16 / x14: ad accomunarli sono nuovi design per agevolare l’espulsione del calore generato, la colorazione a due toni, display in formato 16:10 con Dolby Vision e protezione della vista dalla luce blu via ComfortView Plus mentre, lato audio, vi è il Dolby Atmos. Arriva (anche sui Dell serie G) il software Alienware Command Center 6.0 per navigare tra le funzioni, monitorare le prestazioni, migliorarne la stabilità, gestire audio, illuminazione, macro, e altro.

Alienware m18 e m16 con pannelli da 18 e 16” hanno un display FullHD da 480 Hz o QHD da 165 Hz con il supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Con una potenza totale di 250 watt, partono con CPU Intel fino alla Core i9-13980HX e GPU Nvidia sino alla GeForce RTX 4090 ma arriveranno anche soluzioni con GPU Radeon e APU AMD Ryzen di ultima generazione: lo storage può arrivare a 9 TB (due SSD da 4 TB e due da 512 GB). Per lo smaltimento del calore, la camera di vapore copre CPU e GPU, la superficie per l’interscambio termico cresce del 114%, l’interfaccia termica Element 31 è posta sempre su entrambe le unità di elaborazione, e vi sono anche quattro ventole (con flusso d’aria del + 25% via pale sottili) e sette heatpipe. Da notare che la tastiera di dimensioni normali può avere opzionalmente tasti meccanici Cherry MX.

Alienware x16 e x14 R2 hanno un touchpad RGB e, sul retro, 50 zone di illuminazione individuali via 100 microLED. Per il display si hanno alternative da 2560 x 1600 pixel a 240 Hz o 1920 x 1200 pixel a 480 Hz. Sempre in attesa di opzioni AMD, anche qui si parte con i processori Intel Core, della serie H, supportati dalle schede grafiche GeForce RTX 4000 di Nvidia (sino alla 4090).

Dell G16 e G15 ruotano sempre intorno ai Core HX della 13a generazione Intel (a partire dall’i5-13450HX) con GPU Nvidia RTX serie 40. La RAM è DDR5 (max 32 GB) e lo storage è SSD NMVe (max 2 TB). Come negli Alienware, vi è il raffreddamento via camera di vapore e il thermal interface Element 31. Le batterie sono da 56 Whr o 86 WHr. Sempre come per gli Alienware, i display sono in 16:10. A caratterizzarli sono una risoluzione, per il G16, 2560×1600 pixel da 165/240 Hz mentre il G15 vira sul FullHD a 120/165 Hz.

Tra le periferiche, vi sono Dell la tastiera Premier Collaboration KB900 a carica rapida via Type-C (1 minuto per una giornata di lavoro, carica completa per 20 gg) con controlli touch per chiamate su Zoom e retroilluminazione intelligente con l’avvicinarsi della mano. Il mouse Dell Premier MS900 implementa un sensore del tipo track-on-glass che, forte di un tracciamento fino a 8k DPI, dovrebbe assicurare un ottimo funzionamento su ogni superficie. Non mancano la navigazione agevolata dallo scorrimento avanzato a quattro direzioni e una notevole autonomia via carica rapida in Type-C (1 minuto porta mezza giornata, la carica completa 3 mesi di funzionamento).

Largo ai progetti avveniristici. Usabile in contesti di VR e XR, il prodotto in stile tablet Concept Nyx Companion permette di avere i propri contenuti sempre a disposizione tra diversi spazi e attività visto che per condividerli tra gli schermi basta solo copiarli o screenshottarli nel proprio spazio di lavoro. Con Concept Nyx Stylus si potranno creare immagini AI usando i comandi vocali, inserire note (vocali o tramite penna), per poi spostarle, trascinandole, “in spazi di collaborazione digitali e virtuali“.

Il game controller Concept Nyx ha un pulsante che fa partire la trasmissione in streaming su qualsivoglia schermo o dispositivo e ha un lettore d’impronte che, riconosciuto, il soggetto, gli fa riprendere la partita da dove s’era interrotta, e carica contenuti e impostazioni personalizzati. Gli amanti dei giochi per PC apprezzeranno le rotelle di scorrimento per esplorare e ruotare facilmente le armi, i pulsanti shift per le opzioni frontali, e l’accesso ai controlli personalizzati via touchpad smart ma, in futuro, concluse le sperimentazioni, potrebbero arrivare anche le levette a resistenza variabile autoregolabili e la percezione aptica. Con Concept Nyx Spatial Input, invece, si uniranno display 3D, mouse e tastiera mentre con la fotocamera Concept Nyx Spatial provvista di AI si potrà ottenere un avatar più fotorealistico.