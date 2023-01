CES 2023: DELL presenta i nuovi monitor UltraSharp e Alienware

Ascolta questo articolo

Sono in tanti i marchi, tra cui Samsung – che stanno anticipando diversi monitor previsti per il CES 2023, e anche DELL si è messa in campo, con i nuovi monitor UltraSharp, attenti all’ambiente grazie all’impiego di alluminio e plastica post-consumo riciclati (rispettivamente sino all’90 e all’85%).

Compatibile con i Mac e i computer Windows (usabile anche su due PC in contemporanea via switch KVM), UltraSharp 32 6K (U3224KB) è un monitor certificato VESA DisplayHDR 600, da 31,5 pollici, risoluto in 6K (6144 x 3456 pixel), che usa la tecnologia IPS Black per vantare un contrasto pari a 2000:1 e una copertura al 99% dello spazio colore DCI-P3. Per le videoconferenze mette a disposizione un sensore CMOS con lenti multi-elementi, del tipo “dual gain”, che implementa una webcam 4K HDR capace di tenere sempre in soggetto al centro dell’inquadratura via AI, con un otturatore che si apre solo all’avvio di programmi autorizzati per videoconferenze (SafeShutter). Lato audio vi sono un microfono beneficiato dalla cancellazione del rumore e due speaker da 14W.

Non mancano all’UltraSharp 32 6K diverse porte nel cui novero si possono annoverare una mini DisplayPort 2, una HDMI 2.1, una RJ45, porte USB Type-A e Type-C, e un paio di Thunderbolt 4 (di cui una in grado di supportare la carica a 140W).

U3423WE, alias UltraSharp 34 Curved USB-C, è un monitor da 34 pollici risoluto a 3440 x 1440 pixel, quindi in WQHD, secondo un aspect ratio a 21:9 che permette di visualizzare i contenuti di due PC affiancati (Picture-by-Picture, PBP) o in modalità Picture-in-Picture (PIP). La tecnologia IPS Black permette di ottenere elevate coperture sugli spazi colore (98% DCI-P3, 100% sRGB) mentre in tema di audio ci sono due speaker da 5W. Le porte anche qui non sono un problema, con varie Type-C, Type-A, un paio di HDMI 2.1 e una Display Port 1.4.

U4323QE, o UltraSharp 43 4K USB-C, usa un pannello IPS da 43 pollici risoluto a 3840 x 2160 pixel secondo un rapporto a 16:9: in tema di versatilità, via KVM si possono collegare fino a 4 PC per passare da una sorgente all’altra e si può suddividere lo schermo sino a 4 partizioni

Passando al marchio gamico Alienware, DELL ha presentato il monitor da gioco AW2524H. Si tratta di un prodotto con una diagonale da 24.5 pollici risoluto in FullHD, certificato VESA DisplayHDR 400. Con tale monitor si beneficia del 99% di copertura sullo spazio colore sRGB, ma anche di una certa tutela della vista grazie alla funzione ComfortView Plus che riduce l’emissione di luce blu senza impattare sul realismo dei colori.

Come detto, si tratta di un monitor per videogiocatori. In tal senso sono presenti un tempo di risposta, da grigio a grigio, di 0,5 ms, un refresh rate che va da 480 Hz a 500 Hz in overclock, e il supporto al G-Sync di Nvidia. Provvisto di retroilluminazione AlienFX personalizzabile, il monitor Alienware AW2524H ha una base esagonale che assicura stabilità senza togliere spazio alla collocazione di mouse e tastiera e un braccio laterale retrattile per poggiarci le cuffie.