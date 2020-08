Deebot U2 e U2 Pro: ecco i nuovi robot aspirapolvere di Ecovacs

Ecovacs Robotics, brand cinese da 20 anni esperto nel semplificare le routine della vita quotidiana con soluzioni robotiche, dopo aver lanciato il robot aspirapolvere premium Deebot 715 ormai più di un anno fa, torna ad aggiornare i propri listini anche per il Bel Paese, mettendo in campo una nuova coppia di automi dedicati alla pulizia domestica, rappresentati dai praticamente gemelli Deebot U2 e U2 Pro.

Deebot U2 (bianco, 229 euro) dispone di un motore migliorato nella potenza d’aspirazione, supportato dalla tecnologia, di fascia superiore, OZMO: quest’ultima, anziché suddividere le fasi di aspirazione e lavaggio delle superfici domestiche, massimizza l’autonomia unificando le due fasi in un processo a step successivi (intervento delle spazzole laterali per portare lo sporco verso il bocchettone d’aspirazione, che fa fuoriuscire l’aria verso l’alto, e intervento del lavaggio sulla superficie ormai pulita).

Grazie alla funzionalità “Smart Move”, i Deebot U2, standard e Pro, eseguono dei movimenti sistematici, in avanti e indietro, memorizzando i percorsi intrapresi, sì da poter riprendere da un punto preciso in caso di ricarica improvvisa o di mesa in pausa: il tutto senza temere di cadere dalle scale, grazie ai sensori per i gradini, o di urtare eventuali ostacoli (eventualità comunque minimizzata, data la presenza di corposi paraurti).

Deebot U2 Pro (nero, 269 euro) dispone, rispetto al fratello minore, anche di un kit “amico degli amici a 4 zampe”, sostanziato in una vaschetta dimensionata in ben 800 millilitri, nella quale vengono risposti i peli raccolti da un’apposita spazzola anti-grovigli. Opzionalmente, invece, a beneficio di ambedue i modelli, giungono in aiuto delle barre magnetiche (da acquistare a parte) utili per delimitare delle zone nelle quali il robot non deve intervenire.

Il controllo dei Deebot U2 avviene mediante comandi vocali impartiti ad Assistant o Alexa, disponendo di appositi speaker compatibili, o passando per l’app multipiattaforma Ecovacs Home, che permette di impostare la modalità (Auto, Bordi e Mirata) di pulizia preferita, o di attivare il livello Max+ (2.5x più potente di quello normale) per fronteggiare lo sporco più ostinato.