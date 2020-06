Deebot OZMO T8 AIVI: ufficiale il nuovo robot aspirapolvere con webcam e AI

Dal quartier generale nei pressi di Shanghai, la cinese Ecovacs Robotics, già apprezzata per il Deebot 715, ha annunciato un nuovo robot aspirapolvere smart, il Deebot OZMO T8, di fascia premium, con sistema di lavaggio e tecnologia AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation) per scansare gli ostacoli incontrati (e riconosciuti) lungo il percorso di pulizia.

Canonico nelle forme, ma non nelle funzioni, il nuovo Deebot OZMO T8 AIVI risulta silenzioso (anche in modalità Max+ per fronteggiare la polvere invisibile) pur disponendo di una gran potenza di aspirazione e, nel contempo, è in grado di lavare i pavimenti, andando oltre il semplice passaggio di un panno umido, mettendo in campo 4 flussi d’acqua attinta dal serbatoio (240 ml) e un sistema che, sulle macchie più ostinate, applica una piastra che, gestita elettricamente, vibra ad alta frequenza. Sempre in ottica lavaggio, è in grado di disattivare tale fase nell’eventualità che abbia rilevato la presenza di un tappetino moto basso.

A livello di mapping, al posto della tradizionale navigazione laser, Deebot OZMO T8 AIVI adotta la tecnologia DToF (Direct time-of- flight), di derivazione aerospaziale, che permette di tracciare gli ambienti anche ampi, in pochi secondi, predisponendo autonomamente efficienti programmi di pulizia: inoltre, dalla novità in questione, ne deriva anche il rilevamento degli ostacoli con una precisione 4 volte maggiore che in passato, anche al doppio della distanza, in modo che non sia più necessario rimuovere cavi, stendibiancheria, tappetini bassi da bagno, ciabatte, prima di avviare il robot che, sponte propria, sarà in grado di evitare quanto incontrato strada facendo (segnando le zone scansate per una successiva e più approfondita pulizia).

Deebot OZMO T8 AIVI, autonomo per 3 ore, sufficienti per coprire ambienti anche di 300 m², è anche in grado di immagazzinare le mappe di due piani, per le case multi-livello, e di suggerire le zone da evitare in quanto fonti di potenziali blocchi o problematiche: in ogni caso, supporta l’impostazione di barriere virtuali (anche per evitare di cadere dalle scale). Dulcis in fundo, è presente una videocamera per riprese “live on-demand“, che possono essere impiegate per controllare il proprio animaletto domestico, come procedono le pulizie, o sorvegliare casa (es. per appurare se una tapparella sia stata abbassata, o se le porte siano chiuse).

Deebot OZMO T8 AIVI può essere attualmente comprato su Amazon Italia, per 799 euro: più avanti è previsto l’arrivo sul mercato, a un prezzo ancora non pervenuto, della variante T8+ con anche una stazione per lo svuotamento automatico della polvere.