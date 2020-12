Dall’India con sound grazie a neckband e auricolari cablati di Lumiford, Play e Claw

La grande libertà concessa dagli auricolari senza fili va spesso a scontrarsi con la loro autonomia non sempre estesa, col dubbio di dove riporli quando non in uso, e col pericolo di smarrirli durante le attività sportive: per tale motivo, sono ancora molto numerosi coloro che preferiscono puntare tutto sulla qualità sonora assicurata dai prodotti cablati, tra cui si registra l’arrivo del nuovo paio d’auricolari di Claw, anche se non manca chi predilige l’assunto degli earable wireless declinato secondo il principio delle neckband, nel cui ambito rientrano i neo annunciati prodotti di Lumiford, e Play.

Estremamente comodi da indossare, grazie ai gommini in 3 dimensioni diverse abbinati a ganci per il padiglione auricolari, gli auricolari cablati Claw G9X (nero, grigio mimetico, rosso, e nero mimetico) si rivelano adatti al gaming: i driver da 10 mm offrono bassi profondi e un suono nitido, mentre per essere certi che la propria voce venga ben recepita, è possibile usare, in alternativa al microfono in linea, uno removibile, con tanto di relativa asta regolabile di 360°.

Dalle singole unità d’emissione degli economici (890 rupie, poco meno di 10 euro) auricolari G9X si dipana un cavo, realizzato in TPE + ABS per resistere alle sollecitazioni ed agli strappi dei gamers che, lungo 1.20 metri, include un telecomandino di controllo (per gestire musica, telefonate, volume delle videogiocate, disattivare il microfono), e termina con un jack da 3.5 mm placcato in oro, al quale è possibile montare un apposito adattatore per l’impiego sui desktop PC.

Dalla sempre indiana Lumiford arriva (in nero e con dettagli rossi) la neckband Max N60, economica (1.799 rupie o 20 euro), leggera (23 grammi), e impermeabile (IPX5), accreditata di bassi “profondi“, col Bluetooth 5.0 che si occupa di fornire un ulteriore boost qualitativo all’output sonoro, “coinvolgente“, grazie al supporto verso i profili HFP, HSP, AVRCP e A2DP. Il telecomandino, posto sull’archetto da collo, permette di controllare la musica, ed ospita il microfono, per la gestione delle chiamate: all’interno, invece, è alloggiata la batteria caricabile in 2 ore che, con i suoi 240 mAh di capienza, assicura 250 ore in stand-by e 20 ore di funzionamento operativo quanto a riproduzione musicale.

Ancora dall’India, infine, arriva l’annuncio di Play, attiva anche nel ramo smartwatch che, questa volta, cimentandosi negli earable ha ufficializzato la neckband PLAYGO N82 (2.999 rupie, o 33 euro): quest’ultima, impermeabile contro sudore e pioggia (IPX5), beneficia del Bluetooth 5.0 e di driver da 13 mm con tecnologia EBEL per esaltare i bassi (Enhanced Bass) ed assicurare un output sonoro potente (Extra Loud), mettendo in campo, in più, anche la funzionalità ANC per la cancellazione attiva del rumore.

Le pareti esterne alle unità d’emissione sono attrezzate con superfici magnetiche, sì da poter giungere gli auricolari a mo’ di collana quando non in uso, mentre una funzione di gestione del risparmio energetico (BMS) consente alla batteria di assicurare sino a 16 ore di autonomia.