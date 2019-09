PLAYFIT SW75: sportwatch low cost con supporto a 14 attività sportive

Il costruttore indiano PLAY, in precedenza focalizzato solo su dispositivi per l’ascolto musicale, ha ufficializzato il suo ingresso nel settore wearable col varo, dal quartier generale di Nuova Delhi, del suo primo smartwatch in assoluto, rappresentato dal PLAYFIT SW75, contraddistinto – all’insegna di un invidiabile rapporto tra qualità e prezzo – da un’accentuata attenzione al tema del miglioramento sportivo e salutistico.

PLAYFIT SW75, con un quadrante vagamente in stile Apple Watch, presenta uno chassis in alluminio inossidabile, impermeabile sino a 50 metri di profondità (o 5 atmosfere), tanto da renderlo idoneo anche nelle attività sportive in vasca (es. nel nuoto).

Dietro il display, un pannello squadrato da 1.3 pollici di diagonale, a colori, alberga un processore nRF52840 del chipmaker Nordic, ed un cardiofrequenzimetro, che può essere sfruttato nel rilevare i parametri cardiaci su ben 14 diverse attività sportive.

Sempre in ottica fitness, tra le funzioni del PLAYFIT SW75 si annoverano l’analisi del sonno (con suddivisione tra fase leggera e profonda), il contapassi, un avviso anti sedentarietà via vibrazione, ed una non meglio precisata quanto esclusiva feature a beneficio dell’assistenza sanitaria femminile.

Più sul versante semplicemente smart, si ascrivono le notifiche per messaggi e telefonate in arrivo, con diverse personalizzazioni (es. la scelta del quadrante con le info da visualizzare) attuabili mediante l’app PLAYFIT – IoT Wearables, per altro adibita alle comuni statistiche in ottica di miglioramento sportivo.

La batteria inclusa nello sportwatch PLAYFIT SW75 ammonta a 210 mAh, e viene accreditata di 47 giorni d’autonomia in stand-by, tradotti in più realistici 15 giorni di operatività media sul campo. Attualmente, il wearable di PLAY è già in vendita, in occasione della 4 giorni di folli spese indiane (Big Billion Days, dal 30 Ottobre sino al 4 Ottobre), presso l’e-commerce asiatico Flipkart, ad un prezzo (cambio alla mano) di poco meno d 39 euro (2.999 rupie).