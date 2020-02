Daiwa D40HDRS e D32S7B: ufficiali le smart TV low cost con tecnologia Quantum Luminit

Daiwa, brand televisivo indiano nato da una costola di Videotex international, ha annunciato il varo di due smart tv, le D40HDRS e D32S7B, sostanzialmente identiche per design e specifiche, tranne che per la diagonale, dimensionata nel primo caso in 39 (circa 213 euro, o 16.490 rupie) e, nel secondo, in 32 pollici (pressappoco 129 euro, o 9.990 rupie).

Muniti di due piccoli piedini laterali, a L, sporgenti verso l’utente, i nuovi smart TV Daiwa montano pannelli di grado A-Plus risoluti a 1.366 x 768 pixel, cui la tecnologia Quantum Luminit dona angoli visuali da 178° e, in ottica gaming, valori di 60 Hz per il refresh rate, e di 8 ms per il tempo di risposta.

Lato audio, il 39 ed il 32 pollici di fabbricazione Daiwa si appoggiano ad un altoparlante da 20 watt, più che adeguato per fare a meno di uno speaker esterno, comunque adottabile grazie alla connettività senza fili Bluetooth (impiegabile anche per connettere un’eventuale combo tastiera+mouse). Equipaggiate anche con svariate porte sul retro (due HDMI e due USB, per connettere consolle, proiettori, hard disk), le smart TV Daiwa D40HDRS e D32S7B consentono il mirroring dei contenuti via app E-Share e servizio Miracast.

All’interno, ambedue le smart TV prevedono un hardware quasi da media-box, sufficiente per supportare Android Oreo 8.0, nella fattispecie sostanziato dall’adozione di un processore a quattro core abbinato a 1 GB di RAM e ad 8 GB di storage locale.

Ad animare lato software le nuove smart TV Daiwa opera l’interfaccia The Great Wall, arricchita da una modalità cinema, da sfruttare con 17.000.000 ore di contenuti, circa 7.000 film dell’abbonamento gratuito a MovieBox, e (via Cloud TV) con gli streaming on demand G5, Hotstar, Jio Cinema, e Sony Live): non manca, date le latitudini, anche la modalità Picture Cricket, che esalta la visualizzazione del cricket come degli sport in generale.