Da Xiaomi una neckband e un auricolare mono con cancellazione del rumore

Nel corso dell’evento col quale ha presentato lo smartphone a Mi 10 Lite Youth Edition (anche noto come noto come Mi 10 Lite Zoom Edition), Xiaomi ha svelato anche due interessanti gadget di tipo earable, cioè dedicati all’ascolto individuale, rappresentati dalla neckband Mi Bluetooth Earphones (Line Free Edition) e dall’auricolare Mi Bluetooth Headset Youth Edition.

Disponibile (per 199 yuan, ovvero a pressappoco 26 euro, sul sito ufficiale Mi.com) nelle colorazioni grigio e nero, la neckband Mi Bluetooth Earphones (Line Free Edition) presenta un archetto in plastica flessibile ricoperto da una morbida gomma scelta per non arrecare disturbo quando calcata attorno al collo: le estremità mostrano da una parte un pulsante multi-funzione, e dall’altro i tastini per comandare il volume, la riproduzione delle canzoni, gestire le chiamate, o gli assistenti vocali (Assistant, Siri e – solo in Cina – il concierge virtuale proprietario XiaoAI).

Ad animare la neckband Mi Bluetooth Earphones (Line Free Edition) è stato scelto il processore QCC5125 di Qualcomm grazie al quale vengono supportate ben 2 tecnologie di riduzione del rumore (DSP+cVC) e supportato, sul Bluetooth di ultima generazione, lo standard aptX Adaptive che assicura una latenza di appena 80 ms rispetto alla fonte audio. Di base, la neckband Mi Bluetooth Earphones vanta 9 ore di operatività, cui se ne aggiungono altre 2 e mezza dopo appena 10 minuti di ricarica rapida via microUSB Type-C.

Il Mi Bluetooth Headset Youth Edition (6.5 grammi, bianco e nero) è un auricolare mono (59 yuan, ovvero 7 euro, ancora su Mi.com) formato da un’asticella tubolare connessa all’orecchio attraverso un ugello in-ear reso comodo dalla facoltà di applicarvi, a scelta, uno dei tre paia di gommini di diverse misure incluso in confezione: lungo la struttura è presente sia un LED di stato quanto, ai lati, due pulsanti di controllo.

Grazie al Bluetooth 5.0 può connettersi anche a 10 metri di distanza, a ben due fonti sonore, mettendo in campo una buona qualità sonora grazie alla tecnologia (DSP) di riduzione del rumore impiegata nella riproduzione musicale e nelle chiamate: l’autonomia, in questo caso, è stimata in 80 ore di stand-by ridotte a più realistiche 4 ore di uso ininterrotto.