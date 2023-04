Da Xiaomi lo speaker stereo Sound Move e l’intelligente Mi Lamp

Oltre allo smartphone Mi 13 Ultra, ai tablet Pad 6 e alla Smart Band 8, Xiaomi ha presentato anche due altri dispositivi, minori ma comunque molto interessanti, formati da uno speaker stereo Bluetooth, il Sound Move, e da una lampada smart, la Mi Lamp.

Prezzato a 699 yuan, circa 93 euro, lo speaker Sound Move misura 17,7cm x 5,55 cm x 5,55 cm: nonostante un peso di 568 grammi, si tiene bene in mano e non teme qualche schizzo di pioggia in giardino o a bordo piscina stante l’impermeabilità di grado IP66. Sul piano dell’audio, mettendo a frutto la collaborazione con Harman Kardon (Samsung), Xiaomi ha previsto 4 altoparlanti, tra cui un tweeter per le alte frequenze, con quelle medie attenzionate da un mid-woofer e un suono più ricco ma anche potente come pressione erogato da due radiatori passivi (uno davanti e uno dietro).

La potenza nello specifico è di 90 decibel ma, se non fosse abbastanza e si intendessero coprire aree più ampie, è possibile associare sino a 8 diversi Sound Move. Ogni esemplare permette di controllare la domotica grazie all’assistente vocale XiaoAI e supporta varie connettività tra cui la microUSB Type-C l’AirPlay 2 e il Bluetooth 5.3. La batteria, caricabile rapidamente a 22W, promette 5,5 giorni in stand-by o, come autonomia “in servizio”, 16 ore di riproduzione via Bluetooth.

Da diversi anni si cimenta in lampade ma quella presentata sul palco dell’evento Xiaomi, la Xiaomi Mi Lamp è davvero tra le più smart del produttore cinese. Prezzata a 499 yuan, circa 63 euro, di base ricorda la mascotte della Pixar, Luxo Junior e, come quest’ultima, può avere feedback emotivi.

Ad esempio, scuotendone la base in modo vivace, la lampada si guaderà intorno infastidita mentre, carezzata, cambierà angolazione o, a seconda dei casi, si accenderà o spegnerà. Il controllo avviene anche con le gesture: le “corna” avviano una modalità spettacolo con la lampada che si muoverà e illuminerà mentre, per regolare la luminosità, basterà giostrare indice e pollice e la relativa distanza dalla lampada (maggiore è, maggiore è l’illuminazione).

Ovviamente, in tema di funzioni smart, non manca il poter controllare la lampada via app Mi Home e il poterla usare per trasmettere azioni pure ai device domotici connessi e compatibili (cioè dell’immenso ecosistema Xiaomi).