Da Xiaomi arrivano la Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro e il Mi Portable Bluetooth Speaker

Sempre attiva nel popolare il suo già sterminato listino di accessori, la cinese Xiaomi non è venuta meno alla sua fama di brand creativo anche in quest’avvio di settimana, stante l’annuncio appena avvenuto, in India, della nuova Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro e dell’inedito Mi Portable Bluetooth Speaker.

Fatto il boom di vendite con gli auricolari Mi Earphones Basic, Xiaomi ha messo in campo un nuovo dispositivo per l’audio individuale, rappresentato dalla Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro (1.799 rupie, pressappoco 20 euro, nelle nuance blu o nero), con un archetto da collo in plastica che continua, alle estremità, con cavi terminanti nelle unità d’emissione: queste ultime ora presentano bocciolo dal design rinnovato per evitare il depositarsi del cerume, con la griglia degli altoparlanti rivisitata onde scongiurare il penetrare di particelle di sporco e polvere. Dulcis in fundo, è presente la certificazione d’impermeabilità IPX5 contro schizzi d’acqua e sudore.

Le unità d’emissione, con pareti esterne ad aggancio magnetico, contengono driver dinamici da 10 mm, con un ulteriore contributo al sound offerto dal Bluetooth 5.0, abilitato a supportare i codec SBC e AAC, dalla connessione a bassa latenza (125 ms) con lo smartphone e, soprattutto, dalla cancellazione attiva (sino a 25 decibel) del rumore, ANC: durante le telefonate, invece, è possibile mettere in campo la tecnologia di riduzione (fino al 90%) dei rumori ambientali. In termini di autonomia, grazie alla presenza di una batteria da 150 mAh, è possibile disporre financo di 20 ore di ascolto musicale prolungato.

Impermeabile (IPX7) sino a 1 metro per 30 minuti, il Mi Portable Bluetooth Speaker (nero o blu, 2499 rupie o circa 24 euro) ha un design alquanto cilindrico con un rivestimento a trama anche in ottica antiscivolo, uno slot per l’aggancio via laccio, ed una lingua gommata al centro sul lato lungo atta ad ospitare vari pulsanti, compreso quello per switchare tra l’impostazione che offre bassi normali e quella che ne assicura di profondi.

L’output sonoro è affidato a due driver da 8W ciascuno, per un totale di 16W, con facoltà di ottenere una riproduzione stereo accoppiando due speaker gemelli: il microfono, integrato, permette sia di supportare gli assistenti vocali, che di gestire le telefonate in vivavoce. Anche in fatto di autonomia il nuovo speaker Xiaomi si fa valere, con 13 ore di riproduzione, una volta ricaricatane via USB Type-C la batteria da 2.600 mAh.