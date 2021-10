Da Urbanista gli auricolari true wireless stilosi Lisbon e Seoul

Dal quartier generale di Stoccolma, il marchio svedese Urbanista ha annunciato, dopo le cuffie estive a carica solare “Los Angeles“, sempre a tema city, due nuovi prodotti per l’ascolto audio, rappresentati dagli auricolari senza fili Urbanista Lisbon e Urbanista Seoul.

Il primo modello ha una forma a goccia che, assieme alle dimensioni compatte e al piccolo peso (4 grammi a unità), senza dimenticare i vari gommini siliconici GoFit, permette loro di calzare bene nell’orecchio, isolandolo dai rumori esterni, senza preoccuparsi di eventuali gocce di pioggia o di sudore, grazie alla certificazione IPX4. Disponibili sullo store ufficiale al prezzo di 49.90 euro nelle colorazioni rosso pastello Coral Peach, nero Midnight Black, beige Vanilla Cream, verde Mint Green, e rosa Blush Pink, integrano driver dinamici da 10 mm a bobina mobile (32 Ohm di impedenza, 20 Hz – 20 kHz di risposta in frequenza) che, però, non sopprimono le alte e medie frequenze, all’insegna di un sound stage molto completo.

Non manca il supporto verso lo standard Bluetooth 5.2 (con codec AAC ed SBC) per la connessione con la sorgente sonora. Sull’esterno, sono presenti i comandi touch, con cui poter anche interpellare i concierge Assistant e Siri. L’autonomia degli auricolari è di 9 ore, con la custodia caricabile via Type-C, da 30 grammi che, offrendo due ricariche, porta l’operatività a 27 ore totali.

Sempre impermeabili IPX4, con il modello Urbanista Seoul si sale di livello quanto ad auricolari true wireless. Questi ultimi sono allestiti nelle colorazioni nero Midnight Black, bianco Pearl White, blu elettrico, e viola Vivid Purple, ma hanno una forma con stanghetta per i comandi touch (anche in favore di Siri e Assistant) che li agevola nel tenersi ancorati ai condotti uditivi. Toccando una delle due unità si innesta una modalità a bassa latenza, da 70 ms, per il gaming.

Grazie ai 3 microfoni per unità, negli auricolari true wireless Urbanista Seoul si arriva a implementare una tecnologia di cancellazione del rumore, noise cancelling, in favore di telefonate sempre chiare, anche negli ambienti più rumorosi. L’autonomia degli auricolari in sé è di 8 ore, ma la custodia, caricabile anche in wireless Qi, assicura 3 cicli di ricarica, per un totale di 32 ore.