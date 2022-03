Da Turtle Beach e ROCCAT i nuovi auricolari true wireless Scout Air e SYN Buds Air

Messe in campo le nuove cuffie da gaming Stealth 600, è di nuovo tempo di presentazioni in casa della californiana Turtle Beach che, in coppia con la controllata tedesca ROCCAT (versata nell’accessoristica per PC), ha annunciato due nuovi modelli di auricolari true wireless, praticamente gemelli per specifiche e funzioni, rappresentati dagli earpods Scout Air e SYN Buds Air.

Gli auricolari Scout Air e SYN Buds Air godono dell’impermeabilità IPX4 che li rende immuni a sudore e gocce d’acqua, tal che possano essere usati anche mentre si fa attività sportiva, con la verosimile tranquillità del non perderli grazie alla comoda calzata assicurata dai gommini presenti in confezione in diverse dimensioni: al loro interno custodiscono driver da 6 mm con copertura della risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, in modo da rappresentare tutto quel che un normale orecchio sia in grado di udire.

Nel fornire un chiaro supporto alle telefonate o alle chat in-game, invece, entra in gioco, è il caso di dirlo, un sistema a due microfoni. Collegati con PC (macOS e Windows) o consolle (es. Nintendo Switch) via Bluetooth 5.1, gli auricolari Scout Air e SYN Buds Air presentano superfici touch esterne atte a recepire i comandi di controllo, i cui tocchi possono essere personalizzati rivolgendosi all’app SYN Buds Air di ROCCAT o all’app Audio Hub di Turtle Beach, che risultano utili anche per tenerne sotto controllo il livello di carica residua, per innestare la Game Mode a bassa latenza (da 60 millisecondi), o per scegliere un preset nell’equalizzatore.

Secondo quanto dichiarano i due brand coinvolti (che per l’evento promozionale si sono affidati a un portavoce d’eccezione, la star dei Portland Trail Blazers Josh Hart), gli auricolari Scout Air e SYN Buds Air, una volta caricati del tutto in modo rapido nel giro di appena 15 minuti, sono in grado di assicurare un funzionamento di 5 ore, a cui se ne possono aggiungere altre 15, per un totale di 20, mediante la custodia provvista di un trittico di LED indicatori del livello di carica della batteria.

Già aperti ai pre-ordini, gli auricolari Scout Air e SYN Buds Air possono essere acquistati sui siti rispettivamente di Turtle Beach e ROCCAT, con disponibilità effettiva dal 21 Marzo, al prezzo di 99.99 euro.