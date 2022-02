Da Sony un profluvio di nuove smart TV LCD UHD con Google o Android TV

Proseguono (dopo l’A75K) gli annunci di smart TV in casa Sony che, mediante alcuni video uploadati nei suoi canali ufficiali, ha anticipato alcune serie di TV intelligenti gran parte delle quali già menzionate, con più o meno dettagli, anche sul sito ufficiale italiano del brand nipponico.

Partendo dal top, la serie X82K (modelli: KD-43X82K, KD-43X82K, KD-43X82K, KD-43X82K, KD-43X82K), facente uso di un supporto centrale ad anello, impiega LCD UHD, nelle diagonali da 43, 50, 55, 65, 75 pollici, con refresh rate da 50/60 Hz, e HDR (HLG, Dolby Vision e HDR10). Altri benefici visivi sono ottenuti ricorrendo al 4K HDR Processor X1, che assicura la compensazione del moto (Motioflow XR), estende i color gamut (Triluminos Pro) e la mole dei dettagli (4K X-Reality Pro), autosetta le impostazioni a seconda della luce ambientale (Ambient Optimization in arrivo, basata su un sensore di luce della stanza). Anche in questo caso, è previsto il supporto all’impiego dell’opzionale Bravia Cam.

La sezione audio, predisposta per il Dolby Atmos, fa affidamento sugli speaker X-Balanced mentre, quanto a porte, non mancano le HDMI 2.1, con eARC, ALLM (auto-abbassamento della latenza) e, in appoggio alla consolle di casa, la PS5, Auto Genre Picture Mode/Auto HDR Tone Mapping. Lato software, Google TV, con tanto di Assistant (via microfono del telecomando) e Alexa (via speaker opzionali esterni), fornisce l’accesso a diversi contenuti, via Play Store e Chromecast, con altre sorgenti ottenute via AirPlay e Bravia Core. Non manca il supporto all’Apple HomeKit.

Un gradino sotto, andrà a collocarsi la serie di smart tv X75K, i cui pannelli LCD, risoluti in UHD, avranno 50/60 Hz di refresh rate, e il supporto all’HDR (es. HLG, HDR10): animato da Google TV, tale array televisivo, per altro stigmatizzato dalle tecnologie tutelanti X-Protection Pro (resistenza a umidità, polvere e sbalzi elettrici nel caso di una tempesta con folgori), sarà motorizzato col chip di elaborazione 4K Processor X1, che porterà in dote anche l’estensione dei dettagli (4K X-Reality Pro).

Differenziate a livello estetico, le quasi uguali serie X72K (KD-43X72K, KD-50X72K) e X73K (KD-43X73K, KD-50X73K) impiegano pannelli LCD UHD da 43 e 50 pollici, con refresh rate da 50/60 Hz, e HDR (HLG e HDR10). Di stanza, in questa serie di coda è presente il chip, per l’elaborazione dei segnali multimediali, Bravia Engine, in ragione del quale viene ampliata la scala colore (via Triluminos). Oltre al processore, anche l’OS subisce un ripiego, sostanziandosi in Android TV, che però porta ancora con sé Assistant via telecomando, Chromecast e il Play Store, da cui scaricare i provider di streaming preferiti, potendo poi registrare i contenuti via USB su hard disk esterni.