Da Sony arrivano i nuovi monitor professionali BRAVIA

A breve distanza dal lancio dei suoi nuovi speaker Bluetooth, Sony ha ufficializzato, mediante comunicato stampa, ben 8 nuovi display professionali Bravia, indicati per il digital signage nei campus universitari, negli uffici, nei punti vendita, distribuiti con una garanzia a domicilio di 3 anni.

La serie Z9K, declinata in 75 e 85 pollici, con anti-riflesso e attenzione agli angoli visuali (X-Anti Reflection e X-Wide Angle), mette a disposizione immagini 8K HDR fluide (100-120 Hz), col supporto all’alta gamma dinamica (HDR10, HLG e Dolby Vision): la retroilluminazione dei pannelli LCD avviene mediante miniLED e, tramite la tecnologia XR Backlight Master Drive, promette un elevato contrasto. Il Cognitive Processor XR assicura l’upscaling in 8K delle immagini a risoluzione inferiore e supporta la messa in atto di ulteriori ottimizzazioni (XR Contrast Booster 20/XR Triluminos Pro): non manca, poi, via sensore di luce ambientale, la funzione Ambient Optimization Pro.

Usabile con la Bravia CAM, per adattare audio e video alla posizione dell’utente e supportarlo nelle videochiamate, predisposti per AirPlay, i modelli Z9K hanno microfoni per il controllo hands-free (a meno che non si usi il telecomando premium), e supportano le tecnologie Acoustic Center Sync/Acoustic Multi Audio: il cuore pulsante prevede 16 GB di storage e il sistema operativo Android TV 10 mentre, in tema di porte HDMI (con eARC) va annotato come la 4a supporti i flussi video 8K@60 Hz (al contrario delle prime tre, in UHD@120 Hz).

La serie A95K offre pannelli QD-OLED da 55 e 65” in UltraHD con 100-120 Hz, il cui contrasto è esaltato dalla tecnologia XR OLED Contrast Pro mentre la palette cromatica viene palesata in modo estremamente esteso via tecnologia Triluminos Max. Sono tant i punti in comune con la serie precedente (alta gamma dinamica in HDR10/Dolby Vision/HLG, il Cognitive Processor XR, l’audio con Acoustic Center Sync, i 16 GB di storage e Android TV 10, l’AirPlay e il telecomando premium, le ottimizzazioni ambientali e l’uso con la webcam). Tuttavia, le porte HDMI, con eARC, supportano l’UltraHD a 120 Hz sulla 3a e 4a, e il sound beneficia anche della riproduzione del suono tramite le vibrazioni del vetro del display (Acoustic Surface Audio+).

La serie A90K usa pannelli OLED UltraHD con un subpixel bianco (WRGB) da 42 o 48 pollici che rendono immagini cinematografiche grazie alla tecnologia XR Triluminos Pro, mentre al sound badano le tecnologie Acoustic Surface Audio+ ed Acoustic Center Sync. Ai timoni di comandi si trovano il processore Cognitive Processor XR e Android TV 10 stoccato su 16 GB di archiviazione: si trova l’alta gamma dinamica video e audio (HDR10, Dolby Vision, HLG e Dolby Atmos), come pure il telecomando premium e i microfoni per il controllo a mano libera: la BRAVIA CAM è opzionale.

La serie A80K mette in campo schermi OLED WRGB UltraHD nei tagli da 55, 65 e 77”. beneficiati dalle tecnologie Triluminos Pro / XR OLED Contrast Pro e dall’alta gamma dinamica (HDR10, Dolby Vision, HLG), oltre che dal SoC Cognitive Processor XR, L’audio gode dell’Acoustic Surface Audio+, del Dolby Atmos, e dell’Acoustic Center Sync: la webcam Bravia è sempre opzionale, ma il telecomando rispetto alle serie precedenti è nuovo ma non premium.

La serie X95K adotta un design piatto per i suoi pannelli LCD da 65, 75, 85” in UltraHD, dalle ampie angolature visuali (X-Wide Angle), cui il processore Cognitive Processor XR apporta migliorie in movimento, colore, nitidezza e contrasto (curato pure via X-Anti Reflection): la retroilluminazione avviene mediante miniLED e migliora grazie all’XR Backlight Master Drive. Timbrano presente i formati HDR10, HLG, Dolby Vision, con l’audio che annovera Acoustic Multi-Audio, Dolby Atmos e Acoustic Center Sync. La situazione delle HDMI è la stessa della serie A80K, da cui si mutua pure il telecomando, la Bravia CAM opzionale, e la scelta di 16 GB di storage e di Android TV 10.

Accomunati dallo sfoggiare una qualità 4K HDR, i modelli di display professionali X80K (43. 65”), X81K (75”) e X85K (85”) mettono a disposizione del digital signage diagonali LCD di varia estensione, su cui le fluide (100-120 Hz) immagini sono migliorate via Triluminos Pro e 4K X-Reality Pro, dal differente 4K HDR Processor X1, potendo contare di base sulla retroilluminazione Direct LED. Qui l’audio prevede X-Balanced Speaker in grado di garantire il Dolby Atmos: a completamento, va menzionato anche il casting via AirPlay e il potersi avvalere del nuovo telecomando.