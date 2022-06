Da Samsung arrivano i display ViewFinity S8 per i professionisti della creatività

Ascolta questo articolo

Dopo essersi dedicata al mondo dei festaioli, Samsung salomonicamente ha attenzionato anche i professionisti, e in particolar modo il mondo dei creativi, e dei designer, con i nuovi monitor premium S8 della serie ViewFinity, volta a estendere verso l’infinito il concetto di visualizzazione, in modo che chi crea possa esplicare al massimo le proprie idee.

I display ViewFinity S8, in arrivo sul mercato globale entro la fine del mese corrente, sono innanzitutto realizzati con una grande attenzione all’ambiente, visto che prevedono l’impiego di plastica di recupero dai fondali oceanici e considerato il sistema di risparmio energetico Samsung Eco Savings Plus che riduce la luminosità ai pixel neri portando a un risparmio di corrente sino al 10%. Un altro cardine ispiratore del prodotto si è rivelato essere quello dell’attenzione alla salute e al comfort degli utilizzatori.

Il trattamento opaco del display riduce i riflessi, rendendo superfluo l’uso di paraluce, mentre la tecnologia Adaptive Picture (che è valsa la certificazione Intelligent Eye Care di TUV Rheinland) si occupa di regolare “automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base alle condizioni della stanza“: non mancano nemmeno una tecnologia anti-sfarfallio (Flicker Free) e la possibilità di effettuare regolazioni in altezza, rotazione e per l’uso in verticale (Pivot).

Sul piano delle porte, nei display Samsung Infinity S8, sono presenti una per l’Ethernet, una USB 3.0 Type-A, una DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0, e una USB Type-C, con supporto ai segnali video, al trasferimento veloce dei dati a 10 Gbps e alla ricarica – a 90W – degli eventuali dispositivi connessi.

Passando all’elemento centrale, ovvero al display, quest’ultimo è un pannello LCD IPS previsto nelle diagonali da 27, per il S27B800PXE (720.000 won, circa 529 euro). e da 32 pollici, per il 32B800PXE (attualmente prezzato in Corea del Sud a 820.000 won o circa 603 euro), ambedue le varianti hanno una risoluzione 4K, quindi a 3.840 x 2.160 pixel, supportano l’HDR10, hanno 5 ms come tempo di risposta, ma solo 60 Hz come refresh rate, coprono il color gamut DCI-P3 al 98% e sono validati Pantone (in quanto capaci di rendere 110 sfumature della pelle e oltre 2.000 colori in modo fedele e autentico).

A differenziare i due monitor ViewFinity S8 di Samsung, nelle diagonali da 27 e 32”, è la luminosità. Nel modello piccolo, la luminosità minima è da 320 nits contro i 280 di quello grande: ambedue le iterazioni hanno una luminosità tipica di 350 nits, ma il primo, come da certificazione VESA DisplayHDR 400, ha il suo picco a 400 nits, mentre il secondo, come da DisplayHDR 600, arriva a 600 nits.