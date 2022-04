Da Oppo ecco gli auricolari Enco Air2 Pro e la smart tv OPPO K9x 65”

In occasione dell’evento che ha portato alla presentazione dei top gamma Oppo K10, il brand cinese ha svelato anche un nuovo paio di auricolari true wireless, gli OPPO Enco Air2 Pro, e una smart tv, col nome di OPPO K9x.

Gli impermeabili (IP54) auricolari senza fili Oppo Enco Air2 Pro (white, gray, 299 yuan scontati a 269) montano driver piuttosto grandi, da 12.4 mm, associati a una camera di risonanza dei bassi, soggetti alla calibrazione Enco Live Bass Tuning: ad accrescere la qualità del suono intervengono la cancellazione attiva del rumore, ANC, ma anche la connettività Bluetooth 5.2, che offre una gran stabilità e una bassa latenza (94 ms).

L’autonomia è stimata in 7 ore (5 con ANC) grazie alle microbatterie (43 mAh) degli auricolari, che salgono a 28 ore totali (20 con ANC) con la custodia (440 mAh): grazie alla ricarica rapida, in 10 minuti si recuperano 2 ore di funzionamento. Sul piano smart, gli auricolari in questione annoverano funzioni di promemoria per un’esperienza interattiva, “tre clic per raccogliere i brani“, e una particolare interazione con lo streaming locale “QQ Music”.

La smart TV OPPO K9x (2.499 yuan scontati a 2.199) adotta un pannello da 65 pollici risoluti in 4K, retroilluminato a LED, in grado di garantire 1,07 miliardi di colori, con 3 filtri dedicati a chi abbia problemi, come la debole percezione del colore o il daltonismo: la luminosità massima di 280 nits non consente la visualizzazione dei contenuti in HDR, ma l’algoritmo AI PQ migliora le immagini fotogramma per fotogramma.

La smart TV gestisce la decodifica Dolby AC-4 mentre, lato audio, monta speaker stereo da 20 watt predisposti per il Dolby Audio. A motorizzarla è un processore con 4 core ARM Cortex-A53, coadiuvato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage. In termini di porte e connettività, si fregia dell’Ethernet, del Wi-Fi dual band, e di tre porte HDMI. Grazie all’interfaccia ColorOS TV integra anche una modalità semplificata per gli anziani, supporta servizi di streaming locali come Aurora TV, Mango, Kumiao, iQiyi, il cloud gaming di Tencent START, può essere controllata con i comandi vocali verso Xiaobu, è predisposta a un uso multi-dispositivo, e permette forme di intrattenimento come il Fitness AI, o la proiezione di lezioni a distanza.