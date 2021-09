Da Oppo anche il wearable Oppo Watch Free e la Smart TV K9 da 75 pollici in 4K

Oltre al gaming phone Oppo K9 Pro, il marchio di BBK che ha “mangiato” il cugino OnePlus ha presentato, nel corso del suo evento streaming domenicale, anche uno smartwatch, l’Oppo Watch Free, e una smart TV, la Oppo smart TV K9.

Il nuovo e leggero (33 grammi) smartwatch Oppo Watch Free, sotto un vetro 2.5D, ha un display AMOLED squadrato, touch (anche in considerazione che il wearable non ha tasti fisici), da 1.64 pollici, con 326 pixel per inch (PPI), e una copertura del 100% sulla scala colore DCI-P3, sul quale è possibile variare diverse watch face, scelte via companion app, all’insegna di un’interazione Bluetooth col telefono che permette anche di controllarne la musica e la fotocamera, o di forzarne una modalità a toni di grigio per coloro che non riescono a separarsi dal proprio telefono neanche a letto.

A proposito del sonno, l’Oppo Watch Free permette di monitorarlo ricavandone un report, ma anche di registrare e far riascoltare eventuali russamenti per valutare la gravità del fenomeno: sempre in merito all’attenzione verso il sonno, nel pacchetto di funzionalità ad hoc rientrano anche i promemoria quando si rimane alzati sino a tardi o è ora di andare a coricarsi.

Sul piano salutistico, l’Oppo Watch Free annovera anche il monitoraggio cardiaco 24/24, il calcolo della saturazione dell’ossigeno nel sangue: passando al ruolo di sportwatch, invece, risultano coperte oltre 100 attività sportive, alcune delle quali monitorate in automatico (ellittica, corsa, vogatore, camminata) con, in più, l’aggiunta anche di una modalità e-Sport (tra le altre cose, per calcolare le calorie bruciate durante un match gamico).

L’autonomia dell’Oppo Watch Free, già in prevendita nelle colorazioni nero ed oro al prezzo di 549 yuan (72 euro circa), copre i 14 giorni di operatività, con un fast charging che, in appena 5 minuti, assicura già un’intera giornata di funzionamento.

La nuova (dopo i tagli da 43, 55 e 65 pollici visti a Maggio in occasione del lancio dello smartphone K9) Smart TV K9 di Oppo (5.499 yuan, circa 726 euro), provvista di HDMI 2.1, ha un design curato, con un mento che ospita uno array da 30W di potenza con supporto alle tracce Dolby Atmos e cornici praticamente assenti su 3 lati attorno al pannello LCD 4K UHD da 75 pollici, caratterizzato dalla copertura al 93% sulla scala cromatica DCI-P3, da una notevole fedeltà nei colori (circa 1.5 di Delta E), senza dimenticare il supporto allo standard HDR10+ e alla tecnologia di fluidificazione dei video – MEMC – basata sull’introduzione di frame intermedi simulati.

Ad animarla, lato hardware, è il processore Mediatek MT9652 con 4 core A73 (1.3 GHz) abbinato a 2 GB di RAM ed a 32 GB di storage, sufficienti a ospitare contenuti e sistema operativo ColorOS TV 2.0, apportatore di una modalità bambino, di un’assistente per il fitness (in tandem con la webcam esterna impiegabile anche nelle videocall), e di una modalità O-Relax. Molto interessante, infine, è l’NFC che permette all’utente di mirrorare facilmente il contenuto del telefono sulla TV semplicemente poggiandolo sul relativo telecomando: a partire dal quel momento, sarà possibile visualizzare il contenuto del telefono a tutto schermo o in una finestrella nel mentre sul resto dello schermo scorre magari un programma TV o streaming.