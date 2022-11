Da LG ufficiali il monitor smart 32SQ780S e un pannello estensibile e piegabile

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento, LG ha annunciato diverse novità a tema display, da quelle più futuribili a quelle già pronte per la commercializzazione, come il monitor smart 32SQ780S da 32 pollici in 4K e con sistema operativo WebOS.

Cominciando dalle novità di prospettiva, sviluppata assieme al governo della Corea del Sud, con possibili applicazioni sulla pelle, nell’automotive, nell’aeronautica, nella moda, nel gaming, e nelle tecnologie indossabili, LG Display ha presentato una prima mondiale, ovvero un pannello RGB a micro-LED da 12 pollici ad alta risoluzione (con 100 PPI, e distanza inter pixellare sotto i 40 micrometri) capace di estendersi del 20%, diventando da 14 pollici, ma anche di contorcersi e piegarsi: nel riuscire in tale impresa, il costruttore ha previsto l’applicazione di un resistente substrato di silicone e ha strutturato il cablaggio non in modo lineare, ma secondo una struttura a molla che nella forma ricorda una S.

Passando alla novità già in commercio (per ora negli USA, a 499.99 dollari), quest’ultima si è sostanziata nel display smart 32SQ780S. Si tratta di un pannello LCD con led allineati verticalmente VA, capace di rappresentare, sui 32 pollici di diagonale, immagini in risoluzione UltraHD 4K (quindi a 3.840 x 2.160 pixel), con il color gamut DCI-P3 coperto al 90% e il supporto all’HDR10, senza contare ottimi angoli di visuale, da 178° in verticale e orizzontale.

Da un punto di vista strutturale, il monitor LG 32SQ780S, installabile anche in spazi stretti grazie al morsetto a C, è posto sull’Ergo Stand che gli consente regolazioni in profondità, altezza, inclinazione, angolazione, oltre che essere posto in modalità pivot, cioè in verticale. La cornice bassa ospita due speaker da 5 watt cadauno mentre, sul retro, sono assicurate diverse porte, tra cui una USB Type-C con alimentazione PD a 65 watt, tre USB 2.0, un paio di HDMI, e una RJ45 per l’Ethernet. Ovviamente, non mancano le connettività Bluetooth, utile anche per interfacciarsi col telecomando Magic Remote, però venduto a parte, e Wi-Fi.

Grazie a quest’ultima, e al sistema operativo WebOS 22, è possibile istallare dall’LG Content Store, i propri servizi di streaming preferiti (come Netflix), anche se è comunque possibile mirrorare i propri contenuti via Apple AirPlay 2 e Miracast: in ottica lavoro, è possibile invece trarre dall’LG Content Studio le applicazioni necessarie in ottica home office. Grazie all’LG ThinQ Homeboard, infine, è possibile controllare gli elettrodomestici smart in ottica domotica e IoT.