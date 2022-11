Da LG lo speaker invisibile per auto mimetizzabile ovunque

Ascolta questo articolo

Secondo gli ultimi dati, LG ha ottenuto un’ottima ultima trimestrale, sia grazie agli elettrodomestici che mediante il settore automotive, posto che ormai da tempo ha tagliato il ramo smartphone ove era stata assai innovativa ma poco compresa. Proprio nell’automotive l’azienda di Seoul ha annunciato un nuovo prodotto, che sarà commercializzato nella prima metà del 2023, sicuramente dopo l’esposizione alla fiera del CES 2023 di Las Vegas.

Il prodotto in questione, già premiato nella categoria In-Vehicle Entertainment & Safety col CES 2023 Innovation Award, risponde al nome di “Thin Actuator Sound Solution” e mira a trasformare “l’altoparlante convenzionalmente pesante e ingombrante in una soluzione audio invisibile“. Nello specifico, il nuovo speaker per automobili riesce in tale scopo rinunciando alla consueta componentistica di coni, magneti e bobine (con beneficio pure per l’ambiente, visto che non sono adoperate terre rare come il neodimio), ma emettendo comunque un suono 3D definito “ricco e avvolgente” grazie a un altro escamotage.

Nello specifico, il Thin Actuator Sound Solution si basa su una tecnologia sviluppata a suo tempo da LG Display per rendere le TV sottili, grazie al fatto che il suono veniva emesso dalla superficie in vetro dello schermo, sollecitata da alcuni attuatori: le vibrazioni del vetro, in sostanza, diventavano onde sonore, ovvero suoni. Nella fattispecie in questione, il nuovo prodotto di LG si sostanzia in un eccitatore dimensionato quasi quanto un passaporto.

Dati alla mano, infatti, il Thin Actuator Sound Solution misura 15 per 9 centimetri, con uno spessore pari a pressappoco due monete sovrapposte, cioè a 2,5 centimetri, con un peso di appena 40 grammi, il che gli permette di essere più o meno il 70% più leggero e circa il 90% più sottile di un altoparlante tradizionale.

Nelle casistiche d’uso illustrate, il Thin Actuator Sound Solution può essere associato a superfici da far vibrare, come il cielo di un abitacolo, i poggiatesta delle sedute, i montanti, il cruscotto stesso, o il display di un infotainment, sebbene ovviamente con una resa leggermente diversa da superficie a superficie. Il tutto col beneficio per i progettisti che, risparmiando lo spazio degli speaker, potranno adoperarlo o per altre componenti, o semplicemente per regalare all’utente forme più pulite e un look più minimale.